„Žalgirio“ komanda sulaukė pastiprinimo – belgas Moldovą iškeitė į Lietuvą

Į Vilnių jis atvyko po neseniai pasibaigusio Moldovos čempionato sezono. Praėjęs medicininę apžiūrą D. Lupano pasirašė sutartį, kuri įsigalios nuo birželio mėnesio.
„Danny yra aukštas, fiziškai stiprus vidurio gynėjas. Jis turėjo patirties Anglijos klubų akademijose ir skirtingose Europos šalyse, taip pat žino, ką reiškia kovoti dėl titulų, žaisti Europos turnyruose. Tikimės, kad jis sustiprins mūsų gynybos grandį“, – apie naujoką sakė „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
Su „Milsami“ D. Lupano du sezonus varžėsi UEFA Konferencijų lygoje, metus bandė laimę UEFA Čempionų lygos atrankoje – iš viso jo sąskaitoje 10 rungtynių tarptautinėse varžybose.
D. Lupano yra kilęs iš Kongo Demokratinės Respublikos, vaikystėje išvyko į Belgiją, o profesionalaus futbolininko kelią pradėjo Anglijoje.
Jis yra buvęs „Birmingham City“ ir „Hull City“ klubų sistemose, buvo skolinamas Airijos „Derry City“ bei Anglijos „King’s Lynn Town“ ekipoms.
Vėliau gynėjas rungtyniavo Graikijoje „Kalamata“ klube, atstovavo Belgijos „Royal Excelsior Virton“ komandai, o nuo 2024 metų rungtyniavo Moldovoje.
Naujokas „Žalgirio“ gretose galės būti registruojamas nuo naujo žaidėjų registracijos periodo pradžios birželio 15-ąją.