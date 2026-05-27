Toplygos turo vingiai: sudėtinga atkarpa pagrindiniams favoritams

Devyni. Per tiek tarpusavio mačų Toplygoje „Kauno Žalgiris“ negali įveikti Marijampolės „Sūduvos“. Savaitgalį vykęs susitikimas įprasmintas dramatiška marijampoliečių pergale rezultatu 2:1.
Antonas Tolordava taikliu smūgiu dar labiau įtvirtino savo, kaip rezultatyviausio čempionato vidurio gynėjo, statusą, tiesa, paskutinės atakos metu „Sūduva“ išplėšė pergalę. Marijampoliečiams pavyko nutraukti ketverių nelaimėtų rungtynių atkarpą.
Susiję straipsniai
Sužibėjo. Sūduviečiai vis dar kenčia dėl praretėjusios sudėties, tačiau atsiradusios spragos suteikė galimybę atsiskleisti kitiems žaidėjams. Vienas tokių – saugas Yusuke Omori.
Prieš tai Latvijoje rungtyniavęs japonas pelnė po įvartį per pastarąsias dvejas rungtynes. Praėjusį savaitgalį Y. Omori pasižymėjo pergalingu smūgiu, visgi, artimiausią mačą praleis dėl diskvalifikacijos.
Dublis. Kauno rajono „Hegelmann“ į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę svečiuose – 3:1 palaužtas Vilniaus „Žalgiris“. Mėlynai balti žaidžia sėkmingą atkarpą: per pastarąsias ketverias rungtynes iškovoti 8 taškai.
Kauno rajono ekipos gretose debiutavo 18-metis puolėjas Domas Sinkevičius, o pagrindiniu herojumi tapo du pirmuosius sezono įvarčius pelnęs brazilas Wesley.
Pralaimėjimai. „Žalgiris“ antrame rate demonstruoja prastesnius rezultatus negu per pirmą čempionato ketvirtį. Sostinės ekipa su 19 taškų turnyro lentelėje nusileido į 7-ąją poziciją.
Žaliai balti šiemet savo sirgalių akivaizdoje jau net keturis kartus pripažino varžovų pranašumą. Daugiau nesėkmių namuose patyrė tik autsaideriai Vilniaus „Riteriai“.
Pakartojo. Atmetus techninę pergalę prieš „Riterius“, „Panevėžys“ likusius penkis laimėjimus pasiekė vieno įvarčio pranašumu. Gargždų „Bangą“ pavyko įveikti antrą sykį šiemet tuo pačiu rezultatu 1:0.
Pergalingą įvartį panevėžiečiams pelnė vis dar optimalią sportinę formą siekiantis įgauti buvęs „Žalgirio“ krašto gynėjas Joelis Bopesu. „Panevėžys“ turi 21 tašką ir turnyro lentelėje pakilo į 6-ąją vietą.
Pasibaigė. „Banga“ ilgiau negu du mėnesius Toplygoje nebuvo patyrusi pralaimėjimo bei galėjo pasigirti aštuonerių nepralaimėtų rungtynių serija. Puiki atkarpa prasidėjo po nesėkmės prieš „Panevėžį“ – būtent panevėžiečiai nutraukė sėkmingą gargždiškių žygį.
Davido Afonso kariauna namuose bei svečiuose surinko po 11 taškų, tačiau žaisdama varžovų stadionuose praleido tik 4 įvarčius per aštuonerias rungtynes. Tai – geriausia gynyba Lietuvos čempionate.
Keitimai. Telšių „Džiugas“ vėl sugrįžo į 2-ąją vietą turnyro lentelėje. Žemaičiai namuose 3:2 įveikė kaimyną Vilniaus rajono „TransINVEST“, kuris pirmą kartą sužaidė tokį neproduktyvų mačą gynyboje.
Vyr. treneris Andrius Lipskis, esant rezultatui 1:2, metė į kovą Ikerą Scotto bei Denį Ževžikovą – abu žaidėjai pelnė po įvartį ir svariai prisidėjo prie antrosios pergalės šiemet Telšių miesto centriniame stadione.
Kortelės. „TransINVEST“ ekipa Žemaitijos sostinėje sulaukė trijų įspėjimų – iš viso komandos žaidėjams buvo parodytos 34 geltonos bei 2 raudonos kortelės. Tai yra didžiausias rezultatas visoje lygoje.
Artimiausią dvikovą dėl keturių geltonų kortelių diskvalifikacijos turės praleisti Jehoras Glušačius, dar šešiems žaidėjams buvo parodyta po tris geltonas korteles.
Naujokas. FA „Šiauliai“ kol kas pergales pasiekia tik rungtyniaujant namuose, trečiasis laimėjimas – 2:0 įveikti autsaideriai „Riteriai“. Tiesa, rezultatas švieslentėje galėjo būti kitoks, tačiau svečiai nerealizavo kelių gerų galimybių.
Saulės miesto ekipoje pirmą kartą pasirodė saugas Artiomas Baftalovskis. Ukrainietis sezoną pradėjo „Riteriuose“, bet praėjusią savaitę persikėlė į Šiaulius.
Sudėtis. Specialisto iš Nyderlandų Ayhano Gargili treniruojami „Riteriai“ pagirtinai kovojo su FA „Šiauliai“ bei savo sudėtyje turėjo dešimt atsarginių žaidėjų. Prie ekipos prisijungė keli B komandoje prieš tai rungtyniavę futbolininkai.
A. Gargili atliko keitimą jau pirmame kėlinyje: neblizgėjęs Albertas Yakah buvo pakeistas, vietoje jo į kovą mestas debiutavęs Omeras Karacagunas.
ToplygaKauno ŽalgirisVilniaus Žalgiris
Rodyti daugiau žymių