„Futbolo banga“ atvilnijo į Vilnių

Šįkart mokykla, kurią aplankė ši iniciatyva, tapo „Žiburio“ pradinė mokykla Vilniuje. Kiek anksčiau pirmasis šio projekto renginys įvyko Kaune.
Šios iniciatyvos metu Lietuvos futbolo atstovai – federacijos vadovai, treneriai, žaidėjai, kitų sričių specialistai lankosi šalies ugdymo įstaigose, jauniesiems bendruomenės nariams pasakoja apie futbolo naudą, įvairiomis įtraukiančiomis užduotimis kviečia įsitraukti į futbolą ir išmėginti šią, populiariausią sporto šaką pasaulyje.
Mokykloje Vilniuje apsilankė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, ilgamečiai Lietuvos vyrų rinktinės nariai Arvydas Novikovas ir Egidijus Vaitkūnas, taip pat Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės narės Greta Valikonienė bei Lolita Žižytė bei partnerių atstovai – „Janukonis fondas“ vadovas Ignas Janukonis bei „Mano BŪSTO“ komunikacijos vadovas Paulius Ugianskis.
Auditorijai, kurią sudarė apie 80 antrų-trečių klasių moksleivių, futbolo atstovai bei svečiai papasakojo apie futbolą, kaip šis atsirado jų gyvenime, pasidalino savo karjerų patirtimis ir didžiausiais atsiminimais, taip pat atsakinėjo į vaikų klausimus, kurių ir šįkart buvo itin daug.
Vaikai renginyje taip pat buvo pakviesti sudalyvauti specialioje futbolo viktorinoje, kurioje taip pat turėjo galimybę pademonstruoti savo žinias apie futbolą bei laimėti gražių prizų, kuriuos jiems įteikė futbolininkai.
„Labai smagu, jog naujas mūsų ir partnerių projektas „Futbolo banga“ įsibėgėja. Po sėkmingo renginio Kaune šįkart apsilankėme ir sostinėje. Džiugu matyti tokį didelį susidomėjimą ir tas degančias vaikų akis, klausantis mūsų futbolininkų pasakojimų ir turint galimybę užduoti jiems klausimus“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
„Išties svarbu, kad šiandien, kai didelę vaikų kasdienybės dalį užima technologijos ir socialiniai tinklai, sportas išlieka natūralia jų gyvenimo dalimi. Siekiame prisidėti prie to, kad jaunoji karta atrastų futbolą – sportą, kuris ne tik skatina judėti ir gyventi sveikiau, bet ir ugdo charakterį, komandinę dvasią bei pasitikėjimą savimi“, – teigia „Janukonis fondas“ vadovas I. Janukonis.
„Nors Lietuva dažnai vadinama krepšinio šalimi, džiugu matyti, kad vis daugiau vaikų atranda futbolą – populiariausią sporto šaką pasaulyje. Jaunųjų futbolininkų entuziazmas ir aktyvus įsitraukimas leidžia tikėti, kad Lietuvos futbolo ateitis bus stipri ir ambicinga“, – sako „Mano BŪSTO“ komunikacijos vadovas P. Ugianskis.