„Riteriams“ grasinanti LFF suteikia paskutinį šansą – pašalinimas gresia kitą savaitę

„Riterių“ klubas šį sezoną tapo tikru Lietuvos futbolo pajuokos objektu. Balandžio 16 dieną komandai buvo pradėta teisinė nemokumo proceso inicijavimo procedūrą, netrukus didžioji dalis futbolininkų išreiškė norą palikti komandą, o vinimi tapo incidentas gegužės 15 dieną.
Vilniuje turėjusios vykti Toplygos rungtynės tarp „Riterių“ ir „Panevėžio“ net neprasidėjo, kadangi sostinės klubas nesugebėjo pasirūpinti... greitosios pagalbos automobiliu, dėl ko „Riteriai“ susilaukė dviejų baudų – finansinės ir techninio pralaimėjimo.
Gegužės 23 dieną neįvyko ir dublerių komandos rungtynės, kadangi komanda neturėjo medicinos personalo atstovo.
Susiję straipsniai
Taip pat komandos darbuotojai ir žaidėjai yra gavę vos pirmąjį atlyginimą už pirmąjį sausio mėnesį.
Dėl viso šio fiasko daug strėlių į savo pusę sulaukė ir LFF dėl pro pirštus pažiūrėto licencijavimo proceso, tačiau šie ginasi teigdami, jog „Riteriai“ įveikė licencijavimo procesą pateikdami visą reikalingą dokumentaciją, pateikė banko garantijas.
Tačiau kaip LFF prezidentas pareiškė, „Riteriams“ tai padėjo padaryti Jano Nevoinos įmonės bei faktas, jog naujasis klubo vadovas, Clancy Osei Konadu praėjusio sezono pabaigoje mokėjo dalį algų ir viskas vyko profesionaliai.
„Apie Vilniaus „Riterių“ situaciją, jeigu dar galime juos vadinti Vilniaus komanda, – kalbą pradėjo E. Stankevičius. – Tai yra jau antras sezonas, kuomet tenka intensyviai darbuotis šiuo klausimu. Naujienos nėra labai pozityvios ar optimistiškos. Nemaloni situacija, kuri nei vieno nedžiugina. Nei federacija, nei Toplyga nenori turėti tokio klubo, koks jis yra šiandien. Norime turėti konkurencingą, nenuspėjamą lygą, ką ir rodo pirmieji 15 turų, kuomet bet kas gali prieš bet ką laimėti, apart „Riterių“
E. Stankevičius tvirtina, kad iš J. Nevoinos klubą perėmęs olandas C. Konadu tik neseniai gavo prieigą prie klubo sąskaitų bei pridėjo, jog naujasis „Riterių“ valdytojas pažadėjo ir davė savo „respectą“ (angl. – pagarbą), jog ketvirtadienį išspręs finansines bėdas.
„C. Konadu tik pirmadienį gavo priėjimą prie klubo sąskaitų. Trečiadienį buvome išsikvietę jį ir turėjome trumpą, aiškų ir manau, jam nepatogų pokalbį. Jis pasidarys išvadas, o jeigu ne, tai šiandien arba vėliausiai rytoj, tuomet jungsis atitinkamos institucijos ir tikėtina, jog „Riteriai“ nebaigs šio sezono bei artimiausiu metu bus pašalinti iš Toplygos.
Jis buvo įpareigotas sumokėti mėnesio atlyginimą treneriams ir žaidėjams. Laukiu žinių, tiesiogiai bendrauju su įmone, kuri turi prieigą prie komandos apskaitos ir sąskaitų. Jeigu jis to nesugebės padaryti, tuomet įsijungs mūsų drausmės komitetas ir tuomet bus priimti sprendimai“, – kalbėjo LFF vadovas.
Šią dieną C. Konadu turi pervesti 30 tūkstančių eurų, taip sumokėtų už vasario mėnesio atlyginimus ir jeigu klubas gyvuos iki birželio 15 dienos, olandui teks padengti apie 150 tūkst. eurų įsiskolinimus.
E. Stankevičiaus didžiausias noras, kad visi „Riteriuose“ dirbę žmonės gautų savo atlyginimus.
LFF galva tvirtina, jog turi kelis variantus, kaip galės padėti nukentėjusiems treneriams ir žaidėjams bei pareiškė, jog C. Konadu vardas gali garsiai nuskambėti visame pasaulyje iš neigiamos pusės, jeigu šis nesugebės įvykdyti savo įsipareigojimų.
„Jis teigia, kad tuos pinigus turi. Per pertrauką posėdžio metu prie jo priėjau ir žmogiškai pasakiau: „jeigu tu susimoki, aš tavim dar galėčiau kažkiek patikėti ir galėtum tęsti darbus, bet jeigu man ir Vykdomajam komitetui davei žodį ir klubas negaus pinigų, tai patikėk, brolelį draugelį, tai viskas baigsis liūdnai ir pakankamai greitai. O apie tave sužinos FIFA, UEFA ir atitinkamos institucijos.“
Jeigu žmogus yra bent kažkiek mąstantis, nes yra pradėti notariški vekseliai. Negaliu per daug komentuoti, bet „Riterių“ klubas yra kreipęsis dėl dokumentų klastojimo iš jo pusės. Puikiai žinote Meindardo Mikulėno perėjimą, mūsų kolega irgi lankėsi policijoje.
Jeigu jis kažką bando, tuomet šiandien (red. – ketvirtadienį), jam yra paskutinė proga sumokėti. Laukiu iš Arvydo Novikovo ir kitų žmonių, su kuriais tiesiogiai bendrauju, žinių. Mano kantrybė šiuo klausimu išseko.
Tų apsišaukėlių daug esu matęs. Nenoriu sakyti, kad jis toks yra. Vakar VK kalbėjome – jis gal naivuolis, tikėjosi, kad čia bus tų pinigų. Nebuvo signalų dėl galimai sutartų rungtynių ar panašiai.
Kalbėjau su Nyderlandų atstovais, jie jį žino ir buvo nustebę, jog jis gali ateiti ir investuoti į Lietuvos futbolą, nes tai ne jo pajėgumams, bet jo pateikti dokumentai buvo realūs“, – kalbėjo E. Stankevičius.
Lietuvos futbolo federacija (LFF)Edgaras StankevičiusVilniaus Riteriai
Rodyti daugiau žymių