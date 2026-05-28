Burtas mestas: E. Jankauskas išrikiavo Lietuvos futbolo rinktinę Baltijos taurės turnyrui

Primename, jog birželio 6 dieną Lietuvos rinktinė Baltijos taurės pusfinalyje Kaune susitiks su Latvijos ekipa.
Kitame pusfinalyje Estija namuose priims Farerų Salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos birželio 9 dieną. Jei lietuviams tektų žaisti prieš Estijos futbolininkus, šis susitikimas vyktų svečiuose, o jei lietuvių varžovais taptų Farerų Salų komanda, ši dvikova būtų žaidžiama Kaune,
Antrasis pusfinalis birželio 6 dieną Estijoje startuos 18 valandą.
Tuo tarpu šioje rinktinės sudėtyje yra daug naujų arba seniai matytų veidų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos sugrįžta Arvydas Novikovas, Ignas Plūkas bei Vaidas Magdušauskas, o pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau U21 rinktinei atstovavę vartininkas Arnas Voitinovičius ir saugas Domantas Šluta, taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venckus ir Edvinas Kloniūnas.
Sudėtyje taip pat bus Slovėnijos čempionais tapę Armandas Kučys ir Artemijus Tutyškinas, Saudo Arabijoje sezoną užbaigęs Edgaras Utkus bei rinktinės kapitonas Justas Lasickas, taip pat ir praėjusiame lange su rinktinės marškinėliais debiutavę Žygimantas Baltrūnas ir Lukas Michelbrinkas.
Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas su štabu Baltijos taurei pasirinko tokią sudėtį:
Vartininkai
Ignas Plūkas (FK „Sūduva“)
Tomas Švedkauskas (FK „Kauno Žalgiris“)
Arnas Voitinovičius („Benfica“, Portugalija)
Gynėjai
Vilius Armalas (Budapešto MTK, Vengrija)
Žygimantas Baltrūnas (FK „Sūduva“)
Edvinas Kloniūnas (FK „TransINVEST“)
Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)
Rokas Lekiatas (FK „Kauno Žalgiris“)
Matijus Remeikis (FC „Hegelmann“)
Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)
Klaudijus Upstas (FK „Žalgiris“)
Edgaras Utkus („Al Kholood“, Saudo Arabija)
Saugai
Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)
Eligijus Jankauskas („Hapoel Ironi Rishon“, Izraelis)
Tomas Kalinauskas („Roda“, Nyderlandai)
Vaidas Magdušauskas (FK „Banga“)
Lukas Michelbrink („Energie Cottbus“, Vokietija)
Arvydas Novikovas (FK „Riteriai“)
Domantas Šluta (FK „TransINVEST“)
Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)
Puolėjai
Motiejus Burba (FK „Kauno Žalgiris“)
Armandas Kučys („Celje“, Slovėnija)
Meinardas Mikulėnas (FK „Sūduva“)
Ignas Venckus (FK „Banga“)
Lietuvos rinktinės birželio mėnesio grafikas:
Birželio 6 diena (šeštadienis)
16.00 val. Lietuva – Latvija
Birželio 9 diena (antradienis)
Lietuva – Farerų Salos ARBA Estija – Lietuva
