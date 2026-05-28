Ištraukti LFF taurės ketvirtfinalių burtai, paskelbta finalo vieta

2026 m. gegužės 28 d. 12:24
Ketvirtadienio popietę Vilniuje buvo ištraukti 2026 metų LFF taurės ketvirtfinalio ir pusfinalio etapų burtai.
Turnyre likusias aštuonias komandas į keturias poras paskirstė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius bei rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas.
Primename, kad ketvirtfinalio etape šiemet žaidžia penkios TOPLYGOS komandos bei trys Pirmos lygos, kurią remia TOPsport, vienuolikės.
Dar prieš traukiant burtus LFF prezidentas Edgaras Stankevičius patvirtino, jog šiais metais LFF taurės finalas bus rengiamas spalio 10 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione.
Ketvirtfinalio poros:
FA „Šiauliai“ (TOPLYGA) – Telšių „Džiugas“ (TOPLYGA)
Alytaus „Dainava“ (Pirma lyga) – Vilniaus raj. „TransINVEST“ (TOPLYGA)
Vilniaus BFA (Pirma lyga) – „Kauno Žalgiris“ (TOPLYGA)
Kretingos „Minija“ (Pirma lyga) – FK „Panevėžys“ (TOPLYGA)
Ketvirtfinalio etapo rungtynės turi būti sužaistos birželio 23–24 dienomis.
Pasibaigus ketvirtfinalio etapo burtams, buvo ištraukti ir pusfinalio burtai, kurie sudėliojo potencialų kelią iki finalo visoms turnyro komandoms.
Pusfinalio burtai atrodo taip:
Kretingos „Minija“/FK „Panevėžys“ – Alytaus „Dainava“/Vilniaus raj. „TransINVEST“
FA „Šiauliai“/Telšių „Džiugas“ – Vilniaus BFA/„Kauno Žalgiris“
Pusfinalio etapo susitikimai turės būti sužaisti rugsėjo 1–2 dienomis.
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurėEdgaras JankauskasEdgaras Stankevičius

