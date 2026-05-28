Lietuvos futbolininkams numatytos istorinės premijos triumfo atveju

Lietuviai birželio 6–9 dienas sieks po 16 metų pertraukos susigrąžinti Baltijos taurę, o rudenį žais silpniausiame, D divizione UEFA Tautų taurėje.
Prieš sezoną Lietuvos futbolo federacija (LFF) rinktinės treneriui Edgarui Jankauskui iškėlė tikslus triumfuoti šiuose turnyruose.
LFF vadovas Edgaras Stankevičius atskleidė, jog yra numatyti piniginiai bonusai komandai už sėkmingus pasirodymus.
„Yra numatyti bonusai, jeigu Lietuvos rinktinė laimėtų Baltijos taurę. Taip pat yra numatyta pinginė premija, jeigu laimėtume Tautų lygos D divizioną. Suma dar labiau didėtų, jeigu įgyventumėme abu tikslus.
Manau, kad šios premijos tikrai yra pakankamos, kad motyvuotų. Bet kaip treneris teigė, futbolininkai atstovauja savo šaliai, interesams, nori pasirodyti tarptautinėje rinkoje, didžioji dalis žaidėjų užsidirba kontraktus atstovaudami savo šaliai, tad ne dėl piniginių premijų žaidėjai atstovauja rinktinei“, – kalbėjo E. Stankevičius
Paklaustas apie tikslias sumas E. Stankevičius į krūmus nenėrė ir pateikė skaičius, kurių galėtų laukti Lietuvos rinktinė.
„Iki šiol rekordinė premija buvo 100 tūkst. eurų. Galiu duoti pažadą, kad jeigu laimėsime abu turnyrus, tai ta suma pavirs į didesnę sumą. Tautų lyga įvertinta irgi nemaža suma, jeigu neklystų – 150 tūkst. eurų. Bendroje sumoje galima tikėtis apie 300 tūkst. eurų premijos žaidėjams, treneriams, personalui. Svarbiausia, kad tie tikslai būtų įgyvendinti“, – atviravo LFF galva.
Tuo tarpu rinktinei vadovaujantis E. Jankauskas tikino, kad pinigai papildomos motyvacijos duoti neturėtų, kadangi jų suma nėra tokia, kad prisimintų.
„Kiek pamenu iš pokalbio su prezidentu, tai tikrai yra premijos, bet kadangi aš jų neatsimenu, tai turbūt nėra taip svarbu. Jos bus ar ne, tai neturi jokios įtakos žaidėjų atsidavimui ar pasiruošimui.
Žinoma, visada smagu, kuomet tas darbas yra atlygintinas, bet tikrai čia žaidėjai atvažiuoja neužsidirbti ir nėra svarbu, kokios čia premijos. Mums tai nėra papildomas stimuliatorius“, – teigė Lietuvos rinktinės treneris.
