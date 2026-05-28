Su V. Orbanu susijusi įmonė neišgali atsiskaityti Čempionų lygos finalo Budapešte rangovams

Vengrijos naujienų portalai 24.hu ir hvg.hu. praneša, kad verslininko įmonė „Lounge Group“ informavo partnerius dėl įšaldytų banko sąskaitų negalinti atsiskaityti už gegužės 30 d. Čempionų lygos futbolo sirgaliams skirtus renginius.
Įmonė esą paprašė Vengrijos vyriausybės pagalbos ir pripažino šiuo metu negalinti finansuoti kelių būtinų paslaugų. Konkrečiai, „Lounge Group“ negali apmokėti 170 tūkst. eurų vertės sąskaitos už dekoravimo išlaidas, apie 113 tūkst. eurų vertės sąskaitos už renginio techninę įrangą, 99 tūkst. eurų vertės sąskaitos už apsaugos ir valymo paslaugas, taip pat maitinimo ir sanitarijos infrastruktūrą.
Pasak hvg.hu, įmonė taip pat negali sumokėti už planuotą britų atlikėjo DJ Sigala pasirodymą. Jo honoraras siekė apie 140 tūkst. eurų. Koncertas buvo paskelbtas kaip nemokamas viešas renginys, susijęs su Čempionų lygos finalo šventėmis Vengrijos sostinėje.
„Lounge Group“ patvirtino Vengrijos žiniasklaidai, kad keli subrangovai įmonę įspėjo neketinantys vykdyti darbų nesulaukę išankstinių mokėjimų.
„TVP World“ primena, kad šį mėnesį Vengrijos Nacionalinė mokesčių ir muitų administracija įšaldė su G. Balasy susijusių įmonių sąskaitas ir turtą, nes valdžios institucijos tiria įtariamą neteisėtą pasisavinimą ir pinigų plovimą. Šios įmonės V. Orbano valdymo laikais laimėdavo daugelį valstybės finansuojamų komunikacijos ir renginių organizavimo projektų.
Šio verslininko įmonės taip pat atliko pagrindinį vaidmenį buvusios Vengrijos vyriausybės kampanijoje prieš Ukrainą 2026 m. parlamento rinkimų kampanijos metu.
Kaip skelbta, opozicijos iškeltas Peteris Magyaras kartu su savo centro dešiniąja partija „Tisza“ balandžio mėnesį vykusiuose Vengrijos parlamento rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių daugumą ir įveikė 16 metų valdžioje išbuvusį dešinįjį populistą V. Orbaną. P. Magyaras rinkėjams žadėjo išnaikinti korupciją, atkurti demokratines atsvaras ir pusiausvyrą bei atkurti ryšius su Europos Sąjunga (ES).