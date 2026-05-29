„Riterių“ galas artėja? Nėra nei apsaugos rungtynėms, nei žadėtų atlyginimų

Ketvirtadienį spaudos konferencijoje Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Edgaras Stankevičius pareiškė, jog „Riterių“ naujasis vadovas Clancy Konadu pažadėjo ketvirtadienį sumokėti mėnesio atlyginimus „Riterių“ komandos personalui ir žaidėjams.
„Jis teigia, kad tuos pinigus turi. Per pertrauką posėdžio metu prie jo priėjau ir žmogiškai pasakiau: „jeigu tu susimoki, aš tavim dar galėčiau kažkiek patikėti ir galėtum tęsti darbus, bet jeigu man ir Vykdomajam komitetui davei žodį ir klubas negaus pinigų, tai patikėk, vaikeli, broleli, tai viskas baigsis liūdnai ir pakankamai greitai. O apie tave sužinos FIFA, UEFA ir atitinkamos institucijos“, – kalbėjo E. Stankevičius.
Lrytas žiniomis, „Riterių“ futbolininkai penktadienį dar nėra sulaukę atlyginimų, nors jų rungtynės numatytos penktadienį, 20 val. namuose.
Tuo tarpu tv3.lt žurnalistas Mantas Krasnickas pateikia dar skandalingesnę informaciją. Skelbiama, jog „Riterių“ klubas yra skolingas rungtynių apsauga besirūpinančiai „Eksokomisarų biuro“ įmonei.
Negana to, C. Konadu federacijos pasiprašė kitos apsaugos įmonės kontaktų, tačiau ir su ja nesugebėjo susisiekti.
Tiesa, rašoma, kad yra galimybė, jog rungtynės vyktų ir be apsaugos.
M. Krasnickas prideda, jog „Riterių“ vadovas dabar žada žaidėjams sumokėti atlyginimus prieš rungtynes.