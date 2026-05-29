„Sūduva“ sudaužė autsaiderius „Riterius“

Nesužaidus nei 10 minučių kilo pirmasis pavojus prie sūduviečių vartų – Dmytro Bondaras puikiai pakovojo dėl kamuolio krašte, atliko perdavimą Omerui Karacagunui, tačiau pastarasis iš puikios situacijos į vartus nepataikė.
Pirmą susikurtą progą Donato Vencevičiaus auklėtiniai pavertė įvarčiu – 17-tą minutę po Fausto Steponavičiaus perdavimo kamuolį galva iš arti į vartų tinklą nukreipė Meinardas Mikulėnas.
Sužaidus daugiau nei pusvalandį, iš toli smūgiavo Amadou Sabo, o pirmasis prie kamuolio suskubęs M. Mikulėnas iš puikios progos į vartus nepataikė.
Jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką sūduviečiai padvigubino pranašumą – kontratakos metu po M. Mikulėno perdavimo kamuolį į tuščius vartus nukreipė F. Steponavičius.
Sužaidus 64 minutes Igno Plūko budrumą patikrino Leifas Estevezas, tiesa, „Sūduvos“ vartininkas smūgį atrėmė.
78-ąją minutę marijampoliečių pranašumą įtvirtino po keitimo aikštėje pasirodęs ir įvartį pelnęs Lucky Tomas.
Pergalę iškovojusi „Sūduva“ su 25 taškais šoktelėjo į 4-ąją vietą, o „Riteriai“ lieka turnyro lentelės dugne.