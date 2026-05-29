„Žalgirių“ mūšis: M. Kalniečio svajonė pagerinti lankomumo rekordą ir 500 dovanų sirgaliams

„Žalgirių“ mūšiu pramintose rungtynėse laukiama didžiulio ažiotažo, o Lietuvos čempionų klubo prezidentas Mantas Kalnietis viliasi, jog tai bus rekordinė diena Lietuvos čempionate.
„Mūsų laukia neeilinis reginys – „Žalgirių“ mūšis. Tikiu, kad tai bus vienos didžiausių TOPLYGOS rungtynių istorijoje, kuriose pagerinsime šio sezono lankomumo rekordą“, – į sirgalius kreipėsi klubo vadovas.
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubo gerbėjai taip pat sulauks dovanų, kurias M.Kalnietis žadėjo dar prieš savo maratono bėgimą. Įgyvendinus maratone išsikeltus tikslus, iš partnerių gautų lėšų surinkta suma buvo skirta būtent stadiono lankytojams.
Į Dariaus ir Girėno stadioną atėjusiems pirmiems 500 žiūrovų atiteks „Kauno Žalgirio“ kepurėles su žaidėjo parašu. Durys į stadioną atsidaro 12 val.
Dar 500 kepurėlių bus išdalinta artimiausiose namų rungtynėse birželį.
„Ši iniciatyva gimė po mūsų neseniai vykdyto projekto, kurio metu bėgau maratoną. Kartu su partneriais surinktos papildomos pajamos virto dovanomis žaliai baltiems sirgaliams ir prisiminimu iš, tikime, istorinių rungtynių“, – vylėsi M.Kalnietis.
Dariaus ir Girėno stadione futbolo gerbėjų taip pat lauks dar labiau išsiplėtusi pramogų zona, partnerių prizai bei dovanos, šiltas maistas, užkandžiai bei gėrimai.
„Žalgiris Shop“ prekybos taškuose atributikai galios nuolaidos iki 50 proc., o pertraukos metu vienas laimingasis laimės „Krinona“ įsteigtą prizą – „Žalgirio“ elektrinį paspirtuką.
Beje, su rungtynių bilietu, 3 valandas prieš ir po rungtynių viešasis transportas Kauno mieste bus nemokamas. Po rungtynių Sporto g. stotelėse lauks papildomi autobusai, su kuriais bus patogu atsidurti arčiau „Žalgirio“ arenos, kurioje 16:50 val. prasidės trečiosios LKL pusfinalio rungtynės.
Perkant bilietą į futbolo rungtynes sirgaliai bilietą į minėtą LKL pusfinalį tarp Kauno „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ gaus nemokamai. Norint jį gauti, perkant futbolo bilietą reikia pasirinkti rinkinį.
„Žalgirių“ mūšis Dariaus ir Girėno stadione – jau gegužės 31 d. 14 val.