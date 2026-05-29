Dviejų logistikos komandų mūšį Toplygoje laimėjo „TransINVEST“

Pirmame kėlinyje „TransINVEST“ komandos pranašumas abejonių nekėlė. Vilniaus rajono komandai į priekį pavyko išsiveržti 9-ąją, kai po Xabi Auzmendi įvarčio savo 6-ąjį įvartį šiemet pelnė Stefanas Miloševičius.
Kiek vėliau juodkalnietis iš geros padėties nepataikė į vartų plotą, kitoje aikštės pusėje su tolimu Viliaus Armanavičiaus bandymu susitvarkė Mantas Bertašius. 35-ąją minutę mėlynai balti praleido antrą įvartį – kamuolį į savo vartus nukreipė pirmą mačą karjeroje starto sudėtyje pradėjęs Dominykas Pašilys.
Po pertraukos Galinėje intrigos buvo daugiau: 62-ąją minutę šeimininkai suklydo baudos aikštelės prieigose ir po Wesley perdavimo rezultatą sušvelnino Vedadas Radonja.
Paskutinėmis minutėmis rezultatą lyginti siekė ir vartininkas Rokas Bagdonavičius, bet rezultato išlyginti nepavyko.