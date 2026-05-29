SportasFutbolas

Dviejų logistikos komandų mūšį Toplygoje laimėjo „TransINVEST“

2026 m. gegužės 29 d. 21:35
Lrytas.lt
Toplygos turnyro lentelėje į 2-ąją vietą sugrįžo Vilniaus rajono „TransINVEST“ komanda. 16-ojo turo Logistikos derbyje Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda 2:1 (2:0) įveikė Kauno rajono „Hegelmann“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmame kėlinyje „TransINVEST“ komandos pranašumas abejonių nekėlė. Vilniaus rajono komandai į priekį pavyko išsiveržti 9-ąją, kai po Xabi Auzmendi įvarčio savo 6-ąjį įvartį šiemet pelnė Stefanas Miloševičius.
Kiek vėliau juodkalnietis iš geros padėties nepataikė į vartų plotą, kitoje aikštės pusėje su tolimu Viliaus Armanavičiaus bandymu susitvarkė Mantas Bertašius. 35-ąją minutę mėlynai balti praleido antrą įvartį – kamuolį į savo vartus nukreipė pirmą mačą karjeroje starto sudėtyje pradėjęs Dominykas Pašilys.
Susiję straipsniai
Burtas mestas: E. Jankauskas išrikiavo Lietuvos futbolo rinktinę Baltijos taurės turnyrui

Burtas mestas: E. Jankauskas išrikiavo Lietuvos futbolo rinktinę Baltijos taurės turnyrui

Savo pasirinkimus gynęs E. Jankauskas nusistebėjo vieno auklėtinio elgesiu

Savo pasirinkimus gynęs E. Jankauskas nusistebėjo vieno auklėtinio elgesiu

Ištraukti LFF taurės ketvirtfinalių burtai, paskelbta finalo vieta

Ištraukti LFF taurės ketvirtfinalių burtai, paskelbta finalo vieta

Po pertraukos Galinėje intrigos buvo daugiau: 62-ąją minutę šeimininkai suklydo baudos aikštelės prieigose ir po Wesley perdavimo rezultatą sušvelnino Vedadas Radonja.
Paskutinėmis minutėmis rezultatą lyginti siekė ir vartininkas Rokas Bagdonavičius, bet rezultato išlyginti nepavyko.
ToplygaKauno Hegelmann LitauenVilniaus rajono „Transinvest“

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.