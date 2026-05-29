Moterų rinktinės laukia paskutiniai du testai pasaulio čempionato atrankoje

Tomo Ražanausko treniruojamos rinktinės birželio mėnesį laukia du paskutiniai testai. Birželio 5 dieną rinktinė svečiuose žais su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine, o birželio 9-ąją Druskinininkuose įvyks susitikimas su Lichtenšteino komanda.
Visoms komandoms grupėje sužaidus po ketverias rungtynes, šiuo metu pirmauja Bosnijos ir Hercegovinos komanda (9 taškai), Estija ir Lietuva turi po septynis, tačiau estės yra aukščiau dėl palankesnių tarpusavio rungtynių rezultatų.
Priminsime, kad pirmasis susisitikimas su bosnėmis namuose baigėsi mūsiškių pergale 2:0, o Lichtenšteinas išvykoje buvo nugalėtas net 6:1.
Tomas Ražanauskas ir trenerių štabas į šią stovyklą pakvietė šias žaidėjas:
Vartininkės
Aušrinė Bikutė (FK „Žalgiris“)
Darija Mikuckytė (MFA „Žalgiris“-MRU)
Meda Šeškutė (WFC „Vicenza“, Italija)
Gynėjos
Augustė Andrijevskytė (FK „Žalgiris“)
Austė Bernotaitė („Anorga KKE“, Ispanija)
Karolina Jasaitytė (Kauno rajono FA)
Laura Kubiliūtė (FK „Gintra“)
Milda Liužinaitė (FK „Žalgiris“)
Loreta Rogačiova („Šroda Wielkopolska“, Lenkija)
Tereza Romanovskaja (FK „Gintra“)
Donata Švarcaitė (FA „Šiauliai“)
Saugės
Marija Galkina (FK „Gintra“)
Monika Grikšaitė (FA „Šiauliai“)
Ema Kriaučiūnaitė (Kauno rajono FA)
Ugnė Lazdauskaitė (MFA „Žalgiris“-MRU)
Algimantė Mikutaitė (FK „Gintra“)
Skaistė Petrauskaitė („1207 Antalyaspor“, Turkija)
Goda Smailytė (MFA „Žalgiris“-MRU)
Erika Šupelytė (MFA „Žalgiris“-MRU)
Viltė Švarcaitė (FA „Šiauliai“)
Liucija Vaitukaitytė (SSD „Como“, Italija)
Puolėjos
Justina Blaževičiūtė (FK „Gintra“)
Rimantė Jonušaitė („RSC Anderlecht“, Belgija)
Lietuvos moterų rinktinės birželio mėnesio grafikas:
Birželio 5 diena (penktadienis)
18.00 val. Bosnija ir Hercegovina – Lietuva
Birželio 9 diena (antradienis)
20.00 val. Lietuva – Lictenšteinas