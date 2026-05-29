Pasaulio futbolo čempionato organizatoriai paskelbė, kad kovos su Ebolos viruso protrūkiu

Penktadienį JAV vyriausybė šių trijų šalių, kuriose vyks čempionato rungtynės, vardu paskelbė, kad bus imtasi suderintų priemonių visuomenės sveikatai apsaugoti, ir kad šios priemonės bus susijusios su kelionėmis iš Afrikos regionų, kuriuose pavojus užsikrėsti Ebola virusu yra didžiausias.
Tačiau daugiau informacijos atskleista nebuvo.
„Šia suderinta metodika siekiama apsaugoti mūsų piliečius ir milijonus lankytojų, sirgalių, sportininkų bei turistų, kurių tikimasi sulaukti per 2026 m. FIFA pasaulio futbolo čempionatą, tuo pačiu užtikrinant tarpvalstybinį kelionių ir prekybos srautą“, – teigiama pranešime.
Kol kas neaišku, ar bus taikomi kokie nors įvažiavimo apribojimai ar karantino priemonės. Pranešime buvo nurodyta tik tai, kad, „sveikinant visą pasaulį atvykstant į Šiaurės Ameriką, kiekvieno šio regiono gyventojo sveikata ir saugumas išlieka mūsų didžiausiu prioritetu“.
Rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje ir kai kuriose Ugandos vietovėse šiuo metu siaučia pavojingo Ebolos viruso protrūkis.
Naujausiais vyriausybės duomenimis, Konge yra užfiksuota daugiau nei tūkstantis įtariamų atvejų ir apie 250 mirčių. Rytuose esančioje kaimyninėje Ugandoje šie skaičiai yra gerokai mažesni.
Ebola yra užkrečiama ir gyvybei pavojinga infekcinė liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir sąlytį su kūno skysčiais.
2014 ir 2015 m. per Ebolos epidemiją Vakarų Afrikoje mirė daugiau nei 11 tūkst. žmonių. Per antrą pagal dydį protrūkį, kuris šiuo metu epidemijos apimtose Rytų Kongo provincijose truko nuo 2018 iki 2020 m., mirė apie 2,3 tūkst. žmonių.
Šį kartą padėtis yra ypač sudėtinga, nes plinta retos Ebolos viruso Bandibadžio atmaina, kuriai nei vakcinos, nei specifinio gydymo nėra.