Savo pasirinkimus gynęs E. Jankauskas nusistebėjo vieno auklėtinio elgesiu

Birželio 6–9 dienomis vyks Baltijos taurė. Pusfinalyje mūsiškiai susitiks su Latvijos komanda, o didžiajame arba mažajame finale lauks dvikova prieš Estijos arba Farerų Salų futbolininkus.
Treneriui spaudimo nemažai, kadangi 2025 metai Lietuvos rinktinė neiškovojo nė vienos pergalės, o šiemet išvykoje 2:0 įveikę Moldovos rinktinę mūsiškiai nutraukė 17-os nelaimėtų rungtynių seriją.
O pačioje Baltijos taurėje lietuviai netriumfavę nuo 2010 metų, kuomet turnyras vyko dar senajame, dar nerenovuotame Dariaus ir Girėno stadione. Nuo to laiko 4 kartus turnyrą laimėjo latviai, 2 kartus estai ir sykį net islandai.
„Be abejo yra spaudimas. Jeigu mes 16 metų negalime laimėti taurės, tuomet tikriausiai tai nėra atsitiktinumas. Tai turbūt yra dėl to, kad kažkur atsiliekame. Žinoma, jog tą taurę norime laimėti, kaip norėjome ir prieš porą metų, bet deja nepavyko.
Visi su tuo gyvename, tą išgyvename ir norime atsivežti taurę čia. Visų čia atvažiuojančių trenerių, žaidėjų, federacijos tikslas yra tas pats ir bus dedamos maksimalios pastangos“, – prieš turnyrą kalbėjo E. Jankauskas.
Rinktinės strategas taip įvertino varžovus pusfinalyje – latvius.
„Esame panašaus lygio komandos ir mūsų aplinkybės netgi kažkiek panašios. Latviai neturi kelių labai svarbių žaidėjų dėl traumų. Manau, kad šių aplinkybių įtaka ir yra didžiausia, dėl to noriu, kad mūsų komanda ramiai ir profesionaliai pasiruoštų rungtynėms. Žaidėjai puikiai supranta šio turnyro svarbą.
Meistriškumas labai panašus. Jie turi fizišką komandą, paskutinės rungtynės rodo, kad tai labiau gynybinė komanda, žinanti savo trūkumus, turi kelis įdomesnius būdus atakuoti priešininkus, turi greitus kraštus ir aukštus puolėjus.
Kadangi gynybos linija šiek tiek lėtoka, todėl žaidžia žemesniu bloku, bet yra labai sunku pelnyti įvartį prieš juos ir rezultatai rodo, kad tos geriausios komandos apart Anglijos sunkiai įveikia jų gynybą. Viską spręs detalės, atsidavimas ir kentėjimas, nes manau, kad tai bus labai apylygės rungtynės“, – įžvalgomis pasidalijo rinktinės treneris.
Artėjančiai Baltijos taurei E. Jankauskas pasirinko tokią komandą:
Vartininkai: Ignas Plūkas (FK „Sūduva“), Tomas Švedkauskas (FK „Kauno Žalgiris“), Arnas Voitinovičius („Benfica“, Portugalija).
Gynėjai: Vilius Armalas (Budapešto MTK, Vengrija), Žygimantas Baltrūnas (FK „Sūduva“), Edvinas Kloniūnas (FK „TransINVEST“), Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija), Rokas Lekiatas (FK „Kauno Žalgiris“), Matijus Remeikis (FC „Hegelmann“), Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija), Klaudijus Upstas (FK „Žalgiris“), Edgaras Utkus („Al Kholood“, Saudo Arabija).
Saugai: Gvidas Gineitis („Torino“, Italija), Eligijus Jankauskas („Hapoel Ironi Rishon“, Izraelis), Tomas Kalinauskas („Roda“, Nyderlandai), Vaidas Magdušauskas (FK „Banga“), Lukas Michelbrink („Energie Cottbus“, Vokietija), Arvydas Novikovas (FK „Riteriai“), Domantas Šluta (FK „TransINVEST“), Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija).
Puolėjai: Motiejus Burba (FK „Kauno Žalgiris“), Armandas Kučys („Celje“, Slovėnija), Meinardas Mikulėnas (FK „Sūduva“), Ignas Venckus (FK „Banga“).
Pasak stratego, prasidėjus vasarai, rinktinės dėlionė yra pati sudėtingiausia.
„Birželio langas įprastai ir istoriškai yra pats sudėtingiausias, atsižvelgiant į tai, kad kažkur čempionatai baigiasi anksčiau, kažkur vėliau ir žaidėjų fizinės kondicijos yra skirtingos. Visuomet kyla klausimų, žaisti su žaidėjais, kurie yra sportinėje formoje, bet žaidžia Toplygoje, ar rinktis užsienyje žaidžiančius, kurie paskutines rungtynes turėjo prieš 2–3 savaites.
Bandėme varijuoti, galutiniai sprendimai buvo priimti po individualių pokalbių. Turime netekčių, yra žaidėjų, kurie mums yra labai reikalingi, bet jų nebus dėl įvairių priežasčių, bet mūsų komanda formuojama pagal labai paprastą algoritmą. Pirmiausiai – noras, tada – galimybė padėti rinktinei ir trečia – loginiai paaiškinimai, kodėl žaidėjas turi čia būti ir ar gali kažką duoti komandai.
Turime ir naujų veidų, kurie nusipelnė galimybės ir garbės atstovauti savo šaliai, yra žaidėjų, kurie grįžo po ilgos pertraukos“, – pasakojo E. Jankauskas.
Kaip pats strategas teigė, labiausiai visus stebinti turėtų vartininkų pasirinkimai.
Sudėtyje neišvysime pagrindinio rinktinės vartų sargo, trečiadienį sudariusio ilgalaikę sutartį su legendine Šveicarijos ekipa Ženevos „Servette“, Edvino Gertmono.
„Baigęs sezoną neturėjo kontrakto, bet dabar jau kaip žinome, trečiadienį pasirašė sutartį, bet savo nuomonės nepakeitė.
Turėjo ir sveikatos šiokių tokių problemų. Jo sprendimas buvo šį langą praleisti. Daugiau gal pats pasakys. Žinau, kad buvo problemų su nugara, tai galbūt nusprendė paimti daugiau poilsio ir ruoštis kitam sezonui naujame klube“, – 29-erių vartininko neatvykimo priežastį atskleidė strategas.
Tačiau debiutuoti rinktinėje galės Lisabonos „Benfica“ komandos vartininkas Arnas Voitinovičius. Nors 19-metis pagrindinėje komandoje pernelyg nefigūruoja, tačiau jis sėkmingai gina dublerių ir U23 komandų vartus.
„Jis turi labai dideli potencialą. Labai geri atsiliepimai iš pačio klubo. Mes jau čia matėme jo charakterį, atsidavimą, profesionalumą, drąsą vartuose. Susiklosčius tokioms aplinkybėms tai yra gera proga pamatyti jį iš arčiau ir leisti pajausti rinktinės kvapą.
Ateitis priklauso jauniems žaidėjams ir kuo anksčiau juos įsivesime, tuo geriau. Galbūt tai gera žinutė ir jauniems žaidėjams, kad nežiūrint į amžių, tas kelias atidarytas visiems, reikia tik parodyti, kad esi vertas būti rinktinės sudėtyje“, – pozityviai apie Lietuvos talentą atsiliepė E. Jankauskas.
Rinktinėje neišvysime ir Slovėnijos „Maribor“ ekipoje žibėjusio Pijaus Širvio.
„Baigėsi sezonas, baigėsi kontraktas ir kol kas nepasirašęs naujo prisibijo rizikuoti, tad nusprendė praleisti šį langą“, – gynėjo neįtraukimą paaiškino treneris.
Tuo tarpu paklaustas apie Pauliaus Golubicko (Vilniaus „Žalgiris“, Grato Sirgėdo ir Fiodoro Černycho (abu „Kauno Žalgiris“) nebuvimą rinktinėje, E. Jankauskas kalbėjo itin atvirai – šiuo metu yra futbolininkų, kurie yra vertesni vietos sudėtyje.
„Kiti žaidėjai yra geresnės formos ir geriau pasiruošę. Kuomet reikėjo kvietimus siųsti G. Sirgėdas ir F. Černychas buvo daugiau daktaro kabinete negu aikštėje. Kalbėjau su jais, traumos nėra rimtos, bet žaidybinio laiko jie neturėjo, tad pasirinkau žaidėjus, kurie turėjo minutes. Manau, jie yra vertesni būti, nes jie gali šiai dienai duoti daugiau vertės“, – teigė rinktinės vedlys.
Tuo tarpu rinktinėje galės debiutuoti du Vilniaus rajono „TransINVEST“ futbolininkai – Edvinas Kloniūnas ir Domantas Šluta.
Kalbėdamas apie D. Šlutą, E. Jankauskas džiaugėsi, jog būtent tokio tipo futbolininko ir ieškojo.
„Tokio tipažo žaidėjo mums labai reikia aikštės viduryje. Jeigu žaidžiame su dviem vidurio saugais reikia tokių, kurie turi uždengti daugiau teritorijos, kurie yra agresyvūs, eina į kontaktą, gerai žaidžia su kamuoliu, turi didelę amplitudę. Aš manau, šis žaidėjas visomis šiomis savybėmis yra apdovanotas. O dar galime pridėti jo darbo mentalitetą, etiką. Net neabejoju, jog jis bus didelė paspirtis mums“, – apie D. Šlutą kalbėjo strategas.
Tuo tarpu prieš E. Kloniūną sąraše buvo du kiti „TransINVEST“ žaidėjai, tačiau dėl šių traumų, prie rinktinės prisijungs būtent šis 27-erių žaidėjas.
„Kloniūnas taip pat yra geros fizinės formos. Jis užims Dominyko Barausko vietą, kuris buvo ypatingai geroje formoje, tačiau deja paskutinėse rungtynėse jam įplyšo raumuo. Jį pakeitėme Edvinu Girdvainiu, bet jis taip pat traumuotas. Tuomet atėjo Kloniūno eilė, nes tai yra brandus, stabilus žaidėjas, gerame amžiuje ir sportinėje formoje, – apie gynėją gerai atsiliepė E. Jankauskas.
Po kurio laiko į rinktinę sugrįžo ir Arvydas Novikovas. Šiuo metu saugas atstovauja problemose skęstančiame Vilniaus „Riterių“ klube.
Nors 35-erių žaidėjas ir neblizga, tačiau rinktinės strategas turi nuojautą, kad šalia geresnių komandos draugų veteranas galės sėkmingiau atsiskleisti.
„Aš manau, kad jisai su savo branda įneš patirties, patarimų. Žinau jo lyderystę, kuri buvo patikrinta šiuo sunkiu etapu klubiniame futbole, kur žaidėjai žaidžia be atlyginimų, abejoja, ar verta eiti į treniruotes, žaisti, atsiduoti 100 procentų. Arvydas yra tas, kuris tą komandą tempia, stumia, įtikinėja, kad reikia savo darbą atlyginti sąžiningai.
Manau, kad ta lyderystė mums pravers, o jo žaidybinis intelektas mums kiekvienose rungtynėse 15–30 min. ar kėlinį dar duos kažką mūsų futbolui. Futbolo intelektas niekur nedingo. Jis mato sprendimus, kurių jo komandos draugai nemato ar nesupranta, nes nėra to lygio. Galbūt jo statistika Toplygoje būtų visiškai kitokia, jeigu aplinkui būtų šiek tiek aukštesnio meistriškumo partneriai.
Rinktinėje tie partneriai yra ir jo veiksmai aikštėje čia gali turėti visiškai kitokį užbaigimą. Atidžiai pažiūrėjus į jo individualų žaidimą, jis yra tikrai toje formoje, kurioje mes jį turėjome paskutinį kartą rinktinėje. Jis nepriaugęs svoris, sveikas, pozityvus aikštėje. Tikiuosi, kad jis mums duos naudos“, – apie veteraną kalbėjo strategas.
Rinktinės sąraše ir toliau nefigūruoja Artūro Dolžnikovo pavardė. Olomouco „Sigma“ klube Čekijoje rungtyniaujantis puolėjas 2025 metų lapkritį nepateikęs treneriui aiškios priežasties neatvyko į rinktinės stovyklą.
Praėjus daugiau nei pusei metų, futbolininkas treneriui vis dar nepateikė priežasties, dėl ko nepasirodė komandos stovykloje.
Visgi E. Jankauskas A. Dolžnikovui rinktinės durų neuždaro ir paašikino, kodėl šiam rinktinių langui jis net nebuvo svarstomas.
„Artūro paskutinis žengimas į aikštę buvo kovo 19 dieną. Šiais metais jis sužaidė gal 50 minučių.
Jokio konflikto nebuvo ir jokios katės tarp mūsų nebėgioja. Paprasčiausiai žaidėjai atvažiuoti iki rinktinės stovyklos dėl kažkokių priežasčių, kurių jis dar nepapasakojo. Nežinau. Gal kažkam ir pasakojo.
Atvirai kalbant... Jeigu aš taip būčiau padaręs, būčiau paskambinęs, bandęs susisiekti. Ir jeigu man nepakeltų, ar jei belsčiausi į duris ir jos nebūtų atidarytos, tai aš ateičiau dar kartą belstis ar dar kartą skambinčiau. To nebuvo.
Jeigu Artūras būtų žaidęs ir gerai atrodęs, tai žinoma jis būtų čia. Kalbame apie komandą, pagarbą ir pagalbą jai. Nemanau, kad jis šiuo metu yra pasiruošęs fiziškai, nes neturi žaidybinio laiko dėl kažkokių priežasčių. Nesvarbu kas ten buvo.
Manau, kad Artūras yra geras žaidėjas, tikrai turi potencialo žaisti šioje rinktinėje ir manau, kad su laiku jį pamatysime. Grįš į gerą formą ir padės komandai“, – teigė treneris.
