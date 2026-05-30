​Patvirtinta U21 futbolo rinktinės sudėtis Baltijos taurės turnyrui

2026 m. gegužės 30 d. 19:04
Birželio mėnesio pradžioje į kovą Baltijos taurės turnyre stos ir Lietuvos vaikinų U21 rinktinė.
Turnyro rungtynės bus žaidžiamos birželio 7 ir 9 dienomis. Pirmame susitikime lietuviai birželio 7-ąją svečiuose žais prieš Estijos futbolininkus, o birželio 9 dieną Tauragės Vytauto stadione lietuviai priims Latvijos komandą.
Turnyrą atidarys Latvijos ir Estijos komandų susitikimas birželio 5 dieną. Pasibaigus visoms trejoms rungtynėms, komanda, surinkusi daugiausiai taškų, taps turnyro nugalėtojais.
Šioje rinktinėje jau bus ir naujų, iš U19 rinktinės prisijungsiančių veidų, kaip Dominykas Taučas ar Dovas Grudzinskas, o apskritai didžiąją dalį rinktinės narių sudarys Lietuvoje rungtyniaujantys futbolininkai.
Rinktinės vyriausiasis treneris Andrius Skerla su štabu Baltijos taurės turnyrui pasirinko tokią sudėtį:
Vartininkai
Rokas Bagdonavičius (FC „Hegelmann“)
Paulius Linkevičius (FA „Šiauliai“)
Gynėjai
Edgaras Bierontas (FA „Šiauliai“)
Tautvydas Burdzilauskas (FK „Kauno Žalgiris“)
Danielius Jarašius (FA „Šiauliai“)
Erik Kirjanov (FK „Minija“)
Patrikas Matyžonok (FK „Žalgiris“)
Oskaras Pukelis („AIK“, Švedija)
Motiejus Šapola (US „Città di Pontedera“, Italija)
Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)
Saugai
Ernestas Gudelevičius („Siracusa Calcio“, Italija)
Dovas Grudzinskas (AKA „Salzburg“ U18, Austrija)
Adrian Lickūnas (US „Cremonese“, Italija)
Nikita Pavlovskij (FK „Džiugas“)
Sidas Praleika (FK „Banga“)
Patrikas Pranckus (FA „Šiauliai“)
Faustas Steponavičius (FK „Sūduva“)
Dominykas Taučas („Valencia“ CF, Ispanija)
Jonas Usavičius (FK „Riteriai“)
Denis Ževžikovas (FK „Džiugas“)
Puolėjai
Nedas Garbaliauskas (FA „Šiauliai“)
Romualdas Jansonas (CF „Os Belenenses“, Portugalija)
