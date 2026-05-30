„Riterių“ komedijos tęsinys – dubleriai nesulaukė autobuso

Šeštadienį Lietuvos Antros lygos A divizione turėjo vykti rungtynės tarp „Šilutės“ ir „Riterių B“ futbolo komandų, tačiau mačas neįvyko, nes... „Riterių“ futbolininkams nepavyko pasiekti Mažosios Lietuvos regiono.
Padkastas praneša, „Riterių“ komandai susirinkus 7:30 sutartoje vietoje, autobusas taip ir nepasirodė. Pralaukus 30 minučių keli futbolininkai išvyko namo.
8 futbolininkai dar buvo pasirengę vykti į rungtynes. Po valandos laukimo lauke – autobusas neatvyko, futbolininkai išsiskirstė.
Susiję straipsniai
Tarp laukusių buvo tik futbolininkai, be trenerių štabo.
Kiek anksčiau teko atšaukti „Riterių B“ rungtynes prieš Biržų „Širvėnos“ ekipą, kadangi Vilniaus klubas neturėjo medicinos personalo atstovo.
Neįvyko ir vienos pagrindinės „Riterių“ komandos rungtynės Toplygoje, kuomet namų rungtynėse prieš „Panevėžį“ Vilniaus klubas nesugebėjo užtikrinti greitosios medicinos pagalbos automobilio ir personalo budėjimo rungtynių metu.
„Riterių“ naujasis vadovas Clency Konadu ketvirtadienį pažadėjo sumokėti atlyginimus savo komandai, tačiau pavedimus atliko tik penktadienį, o algos sulaukė vos keturi futbolininkai.
„Riterių“ treneris Ayhanas Gargli atskleidė, jog žaidėjai nebeis į treniruotes, jeigu nesulauks atlyginimų.