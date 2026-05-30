Atlyginimų sulaukė vos 4 „Riterių“ žaidėjai

Skandalų purtomas Vilniaus „Riterių“ klubo vadovas Clancy Konadu buvo pažadėjęs, jog penktadienį prieš rungtynes žaidėjai sulauks atlyginimų
Vilniečiai namuose pralaimėjo 0:3 Marijampolės „Sūduvai“, o „Riterių“ strategas Ayhanas Gargli atskleidė, jog tik keli futbolininkai iš visos komandos sulaukė atlyginimų, dėl ko kyla begalė bėdų.
„Tiesa, jog dabar nėra viskas apie futbolą. Futbolininkų galvosi yra kiti dalykai. Jie negali galvoti tik apie futbolą, dėl ko negalime turėti gerų rungtynių ar treniruočių.
Aš treneris, ne buhalteris. Prieš rungtynes savininkas teigė, kad sumokės kiekvienam žaidėjui pusę sumos ar panašiai. Atėjus į rūbinę paaiškėjo, kad tik 4 žaidėjai gavo atlyginimus. Nežinau, gal jis pervedė pinigus, bet kai kuriuose bankuose jie dar nepasiekė žaidėjų.
Dabar šypsomės, bet nėra dėl ko šypsotis. Kiekvieną kartą žaidėjai ateina į treniruotes, įdeda daug darbo, bet mėnesio pabaigoje negauna algos.
Šitie dalykai įstringa tavo galvoje, tai tave paveikia. Kai neturi pinigų namuose, atsiranda problemų. Tai nėra vien futbole. Jei dirbi parduotuvėje ar restorane ir negauni algos, neturi pinigų maistui ir negali išsivalyti galvos, – kalbėjo treneris.
A. Gargli taip pat atskleidė, kad žaidėjai jam pranešė, jog jeigu negaus atlyginimų, neatvyks į treniruotes.