SportasFutbolas

Čempionės titulą ginanti Argentina išrikiavo sudėtį pasaulio čempionatui

2026 m. gegužės 30 d. 12:09
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionato titulą ginanti Argentina paskelbė savo 26 žaidėjų sąrašą pasaulio čempionatui.
Daugiau nuotraukų (1)
Pagrindinė pavardė sąraše – Lionelis Messi. 38-erių futbolininkas žais jau šeštajame pasaulio čempionate ir pagal šį rodiklį taps rekordininku kartu su portugalu Cristiano Ronaldo.
Iš 2022 metų komandos, kuri triumfavo pasaulio čempionate, žais net 17 tų pačių futbolininkų.
Argentina grupėje susitiks su Alžyru, Austrija ir Jordanija.
Susiję straipsniai
Pasaulio futbolo čempionato organizatoriai paskelbė, kad kovos su Ebolos viruso protrūkiu

Pasaulio futbolo čempionato organizatoriai paskelbė, kad kovos su Ebolos viruso protrūkiu

Ispanijos rinktinė pasaulio čempionate versis be „Real“ futbolininkų

Ispanijos rinktinė pasaulio čempionate versis be „Real“ futbolininkų

Paskelbtas Anglijos rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui – staigmenų netrūksta

Paskelbtas Anglijos rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui – staigmenų netrūksta

Argentinos sudėtis
Vartininkai: Emiliano Martinezas („Aston Villa“), Geronimo Rulli (Marselio „Olympique“), Juanas Musso (Madrido „Atletico“).
Gynėjai: Cristiano Romero (Londono „Tottenham Hotspur“), Lisandro Martinezas („Manchester United“), Nicolas Otamendi (Lisabonos „Benfica“), Nahuelis Molina („Atletico“), Gonzalo Montiel (Buenos Airių „River Plate“), Leonardo Balerdi (Marselio „Olympique „), Facundo Medina („RC Lens“), Nicolas Tagliafico (Liono „Olympique“).
Saugai: Alexis Mac Allisteris („Liverpool“), Enzo Fernandezas („Chelsea“), Rodrigo De Paulas („Miami Inter“), Leandro Paredes (Buenos Airių „Boca Juniors“), Exequielis Palaciosas (Lėverkuzeno „Bayer“), Giovani Lo Celso (Sevilijos „Real Betis“), Valentinas Barco („RC Strasbourg“).
Puolėjai: Lionelis Messi („Miami Inter“), Lautaro Martinezas (Milano „Inter“), Julianas Alvarezas („Atletico“), Nicolas Gonzalezas (Turino „Juventus“), Thiago Almada („Atletico“), Nico Paz („Como“), Giuliano Simeone („Atletico“), Jose Manuelis Lopezas (San Paulo „Palmeiras“).
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.