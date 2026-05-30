Čempionės titulą ginanti Argentina išrikiavo sudėtį pasaulio čempionatui

Pagrindinė pavardė sąraše – Lionelis Messi. 38-erių futbolininkas žais jau šeštajame pasaulio čempionate ir pagal šį rodiklį taps rekordininku kartu su portugalu Cristiano Ronaldo.
Iš 2022 metų komandos, kuri triumfavo pasaulio čempionate, žais net 17 tų pačių futbolininkų.
Argentina grupėje susitiks su Alžyru, Austrija ir Jordanija.
Argentinos sudėtis
Vartininkai: Emiliano Martinezas („Aston Villa“), Geronimo Rulli (Marselio „Olympique“), Juanas Musso (Madrido „Atletico“).
Gynėjai: Cristiano Romero (Londono „Tottenham Hotspur“), Lisandro Martinezas („Manchester United“), Nicolas Otamendi (Lisabonos „Benfica“), Nahuelis Molina („Atletico“), Gonzalo Montiel (Buenos Airių „River Plate“), Leonardo Balerdi (Marselio „Olympique „), Facundo Medina („RC Lens“), Nicolas Tagliafico (Liono „Olympique“).
Saugai: Alexis Mac Allisteris („Liverpool“), Enzo Fernandezas („Chelsea“), Rodrigo De Paulas („Miami Inter“), Leandro Paredes (Buenos Airių „Boca Juniors“), Exequielis Palaciosas (Lėverkuzeno „Bayer“), Giovani Lo Celso (Sevilijos „Real Betis“), Valentinas Barco („RC Strasbourg“).
Puolėjai: Lionelis Messi („Miami Inter“), Lautaro Martinezas (Milano „Inter“), Julianas Alvarezas („Atletico“), Nicolas Gonzalezas (Turino „Juventus“), Thiago Almada („Atletico“), Nico Paz („Como“), Giuliano Simeone („Atletico“), Jose Manuelis Lopezas (San Paulo „Palmeiras“).