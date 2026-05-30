Čempionų lygos atomazga: PSG – „Arsenal“

2026 m. gegužės 30 d. 18:00
Šeštadienį Budapešte (Vengrija) vyksta svarbiausios Europos futbolo klubinio sezono rungtynės. UEFA Čempionų lygos finale susitinka Paryžiaus „Saint-Germain“ ir Londono „Arsenal“ komandos.
PSG grupių etape su 14 taškų liko 11-oje vietoje ir atkrintamųjų kelionę pradėjo nuo įkrintamųjų etapo, kuriame 5:4 palaužė „Monaco“.
Aštuntfinalyje Prancūzijos klubas 8:2 sutriuškino Londono „Chelsea“, ketvirtfinalyje 4:0 susitvarkė su „Liverpool“ ir pusfinalyje 6:5 įveikė Miuncheno „Bayern“.
„Arsenal“ laimėję visas 8 rungtynes grupių etape užėmė 1-ąją vietą ir iš karto pateko į aštuntfinalį.
Atkrintamosiose varžybose Anglijos ekipa 3:1 palaužė Lėverkuzeno „Bayer“, 1:0 nugalėjo Lisabonos „Sporting“ ir 2:1 įveikė Madrido „Atletico“.
„Arsenal“ ekipa Čempionų lygos finale žaidė tik 2006 metais, kuomet 1:2 pripažino „Barcelona“ pranašumą.
PSG Čempionų lygos trofėjaus finale siekia trečią kartą. 2020 m. kovoje dėl titulo Paryžiaus futbolininkai 0:1 suklupo prieš „Bayern“, tačiau 2025 m. 5:0 sutriuškino Milano „Inter“.
