Netikėtumas Toplygoje: „Džiugas“ tapo naujuoju lyderiu

Telšiškiai į priekį veržėsi jau 5-ąją minutę – standartinės padėties metu Ronaldas Sobowale kamuolį atmetė Lukui Ankudinovui, šis smūgiavo galva, o paskutinį lietimą atlikęs Valentino Vermeulenas papildė savo įvarčių sąskaitą. 18-ąją minutę Kwadwo Asamoah surado Salomoną Kouadio, šio smūgis skriejo gerokai virš vartų.
Rezultatą Andriaus Lipskio auklėtiniai padvigubino kėlinio viduryje, kai Denis Ževžikovas kamuolį pasiuntė R. Sobowalei, šis atliko puikų pirmą lietimą bei padvigubino savo ekipos persvarą. Joelis Bopesu rezultatą galėjo sušvelninti atlikdamas laisvą smūgį, visgi, buvo sudrebinta vartų konstrukcija.
Sužaidus valandą baudos aikštelėje buvo užfiksuota Justino Januševskio pražanga, dėl kurios gynėjas prieš save išvydo raudoną kortelę. Prie 11 metrų atžymos stojęs Ikeras Scotto neklydo bei buvo taiklus.
79-ąją minutę Strahinja Kerkezas baudos aikštelėje prasižengė prieš Valentiną Vermeuleną, tad šįsyk prie 11 metrų atžymos stojo Vilius Piliukaitis, kuris taip pat neklydo bei pelnė ketvirtą telšiškių įvartį.
Sužaidus 16-ojo TOPLYGOS turo rungtynes „Džiugas“ su 30 taškų, bent jau laikinai, pirmauja čempionate, „Panevėžys“ savo sąskaitoje turi 21 tašką bei šiuo metu žengias šeštas.