Viso sezono metu A. Sloto auklėtinių žaidimas neįtikino nė vieno komandos sirgaliaus, tačiau nepaisant vidutiniškų rezultatų „Liverpool“ vadovybė visą laiką reiškė pasitikėjimą olandu, o pats strategas po sezono pabaigos kalbėjo, jog komplektuoja komandai kitam sezonui.
Tačiau gegužės 30 dieną „Liverpool“ nusprendė parodyti duris A. Slotui.
„Savaime suprantama, kad mums, kaip klubui, tai buvo sunkus sprendimas. Arne indėlis į „Liverpool“ per tą laiką, kurį jis buvo su mumis, buvo reikšmingas, prasmingas ir svarbiausia, sirgaliams ir mums patiems – sėkmingas.
Susiję straipsniai
Todėl mes labai vertiname viską, ką jis pasiekė, ypač turint omenyje, kad tai buvo paremta darbo etika, kruopštumu ir kompetencija, kuri dar labiau pabrėžė mūsų požiūrį, kad jis yra savo srities lyderis“, – atsisveikindamas su treneriu rašė Liverpulio klubas.
Penktąją vietą „Premier“ lygoje užėmęs „Liverpool“ iškovojo kelialapį į UEFA Čempionų lygą.
Tiesa, Liverpool“ sezoną baigė su 60 taškų. Tiek mažai taškų Liverpulio klubas pasktuinį kartą surinko 2015/2026 metų sezone, kuomet liko 8-oje vietoje.
Ilgą laiką su Liverpulio ekipa buvo siejama šio klubo legenda – Xabi Alonso, tačiau nesulaukęs pasiūlymo iš savo buvusios ekipos ispanas pasirinko darbą Londono „Chelsea“ ekipoje.
Pagrindiniu kandidatu užimti A. Sloto vietą įvardijamas kitas ispanas, „Bournemouth“ komandą treniruojantis Andoni Iraola. Ispano auklėtiniai šiame sezone surinko 57 taškus ir užėmė 6-ąją vietą.
A. Slotas „Liverpool“ ekipą treniravo tik du sezonus, o pirmajame tapo Anglijos „Premier“ lygos čempionu.