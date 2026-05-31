SportasFutbolas

„Banga“ ir „Šiauliai“ pasidalino po tašką

2026 m. gegužės 31 d. 08:17
Lrytas.lt
TOPLYGOS sezone FA „Šiauliai“ net septintą kartą svečiuose sužaidė lygiosiomis. 16-ajame ture Saulės miesto atstovai dvikovą baigė taikiai su Gargždų „Banga“ – 1:1 (0:1).
Svečiai sėkmingiau pradėjo rungtynes – su Rui Batalha bei Gabijaus Micevičiaus bandymais turėjo tvarkytis Volodymyras Krynskis. Kitoje aikštės darbo turėjo ir Paulius Linkevičius.
40-ąją minutę šiauliečiai išsiveržė: po Nedo Garbliausko perdavimo daug laisvės baudos aikštelėje sulaukęs Divine‘as Naah tiksliai smūgiavo antruoju lietimu. Vis tik FA „Šiauliai“ antrame kėlinyje turėjo daugiau dėmesio skirti gynybai.
Greitai po pertraukos Aarono Olugbogi galva smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį, o Igno Venckaus perdavimo visiškai nelaukė vienas prie tuščių vartų likęs Sidas Praleika. 60-ąją minutę „Banga“ pasiekė savo tikslą, kai užsitęsusio išpuolio metu pasižymėjo I. Venckus, pelnęs 5-ąjį sezono įvartį.
Gargždiškiai su 23 taškais lieka penkti, šiauliečiai turi 17 taškų bei užima 9-ąją vietą.
Gargždų BangaŠiaulių futbolo klubasToplyga

