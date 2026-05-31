„Žalgirių“ futbolo mūšyje – su nacizmu siejami simboliai

Vilniaus „Žalgirio“ sirgaliams skirtoje tribūnoje prieš rungtynes buvo pakabintas ir dvikovos metu laikoma su nacizmu siejama simbolika – frazė „Good Night Left Side“ (liet. labanakt, kairioji puse) bei lenkiška frazė „Nigdy w Lewo“ (liet. niekada į kairę).
Teigiama, kad toks akibrokštas – aktyviausiems „Žalgirio“ sirgaliams „Pietų IV“ draugiškos Suvalkų „Wigry“ futbolo klubo ultrų grupės iniciatyva.
Lrytas gautose nuotraukose aiškiai matoma „Good Night Left Side“ frazė – su radikaliąja dešine ir neonacizmu siejama frazė. Jos šaknys slypi prieš kelias dešimtis metų, kai siekiant kovoti su antinacistinio judėjimo „Antifa“ kampanija jų šūkis „Good Night White Pride“ (liet. labanakt, baltasis pasididžiavime) buvo pakeistas, nukreipiant šį prieš juos.
Ši frazė yra paplitusi Lenkijos ir Vokietijos futbolo ultrų scenoje ir su UEFA bendradarbiaujančios FARE (Football Against Racism in Europe) organizacijos yra pažymima kaip „simbolis, atvirai skatinantis neonacistinį smurtą prieš įsivaizduojamus oponentus“. Dažniausiai šis šūkis atvaizduojamas vėliavose ar lipdukuose kartu su apskritimu, kurio centre yra demonstruojamas smurtas.
„Good Night Left Side“ lipdukai šios frazės palaikytojų buvo klijuojami gatvėse po liūdnai pagarsėjusio išpuolio Charlottesville mieste JAV, kai 20-metis vyras mašina taranavo protestuotojų grupę, sužeisdamas 35 žmones, iš kurių vieną – mirtinai.
Kaip neonacistas apibūdinamas atakos kaltininkas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
Vilniaus „Žalgiris“, kaip klubas, savo puslapyje atvirai deklaruoja tokias vertybes:
- „Pagarba – siekiame vienybės ir pagarbos lyties, rasės, religijos ir asmens įgalumo atžvilgiu“;
- „Žalgirio“ šeima – puoselėti šeimos vertybes – pagarba ir pagalba vienas kitam.“
Vilniaus „Žalgirio“ fanų tribūnoje sekmadienį buvo bei aktyviai komandą palaikė ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
