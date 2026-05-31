„Žalgirių“ mūšyje pasiektas revanšas: vilniečiai išsiveža pergalę iš Kauno

Rungtynes abi komandos pasitiko būdamos prasčiausios formos Toplygoje, neskaitant Vilniaus „Riterių“.
Per prieš tai vykusias 5 rungtynes abi komandos sugebėjo surinkti vos po 4 taškus.
O mačą kur kas sėkmingiau pradėjo šeimininkai iš Kauno, kurie kūrėsi nemažai pavojingų progų, o „Žalgirius“ pakeitęs Motiejus Burba turėjo idealią galimybę nubausti savo buvusią komandą.
Kauno klube žaidžiantis vilnietis po „Žalgirio“ klaidos gynyboje atsidūrė vienas prieš vartininką, tačiau nesugebėjo pataikyti į vartų plotą.
Nuo šturmo mačo pradžioje atsilaikiusi sostinės ekipa pati pradėjo ieškoti įvarčio, o antrajame kėlinyje jį ir surado.
58-ąją minutę po Klaudijaus Upsto perdavimo iš dešinio krašto Nikola Petkovičius su galva nukreipė kamuolį į vartus.
Po praleisto kauniečiai pradėjo vis dažniau kurti atakas, tačiau itin pavojingų šansų šeimininkai nesusikūrė ir patyrė pralaimėjimą.
Iškart po finalinio švilpuko abiejų komandų žaidėjai kibo vieni kitiems į atlapus, tačiau aistra pavyko greitai užgesinti.
Rungtynėse buvo pagerintas ir šio sezono lankomumo rekordas. Į Dariaus ir Girėno stadioną atėjo net 8308 žiūrovai.
Kauniečiai su 29 taškais rikiuojasi 2-oje vietoje, o Vilniaus klubas turėdamas 22 taškus užima 6-ąją poziciją.