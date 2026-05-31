PSG finale baudinių serijoje 4:3 nugalėjo Londono „Arsenal“ ir antrus metus iš eilės tapo stipriausiu Europos klubu.
Prancūzija jau pasimokė, kad jų šalies futbolo aistruoliai titulus švenčia itin emocingai, tad dislokavo tūkstančius pareigūnų.
Futbolo sirgaliai sutrikdė autobusų, traukinių ir geležinkelių eismą Paryžiuje. Buvo paleisti fejerverkai ir signalinės raketos, o dėl to keli policijos pareigūnai buvo sužeisti. Policija panaudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų minias miesto centre.
Vaizdo įrašuose iš Paryžiaus matyti, kaip paleidžiamos signalinės raketos, gatvėse dega elektriniai dviračiai ir šventės dalyviai daužo bent vienos parduotuvės vitriną.
Policijos teigimu, per neramumus buvo apgadinti šeši automobiliai, dvi parduotuvės ir autobusų stotelė.
Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad ankstyvą sekmadienio rytą buvo suimta 416 žmonių, iš jų 280 – Paryžiuje.
Vidaus reikalų ministras Laurent Nunezas teigė, kad buvo sužeisti septyni pareigūnai ir pavadino neramumus „visiškai nepriimtinais“.
Kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen irgi kritikavo futbolo sirgalius.
„Tik Prancūzijoje futbolo klubo pergalė sukelia riaušes. Tik Prancūzijoje kiekvienas jaučiasi priverstas užsidaryti savo namuose pergalės vakarą, kad išvengtų smurto“, – „X“ tinkle rašė ji.
Praėjusiais metais per titulo šventimą buvo neišvengta ir mirčių. Tuomet mirė du žmonės, vienas iš jų buvo nepilnametis.
