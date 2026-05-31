Savo prakeiksmą įveikęs A. Skerla įvertino kauniečių duobę: „Kad man tokios problemos“

Vilniečiai išvykoje 1:0 palaužė „Kauno Žalgirio“ komandą.
A. Skerla po pergalės neslėpė, kad papildomą įtampą jautė ir dėl to, jog iki šiol nebuvo šventęs pergalės šiame stadione.
„Reikėtų padėkoti sirgaliams, kurie atvyko ir yra visada šalia, nors šiuo metu laikotarpis nėra geriausias, – po rungtynių atsidėkodamas fanams kalbėjo A. Skerla. – Gauname pylos, bet tai normalu. Jie visada važiuoja, palaiko. Šiandien atmosfera buvo gera. Buvo daug sirgalių ir žiūrovų.
Susitiko du „Žalgiriai“ stadione, kuriame nebuvau laimėjęs. Įtampa jautėsi. Komandai nesisekė, rezultatai negeri ir man šis stadionas buvo užburtas.
Be galo džiaugiuosi. Dabar yra toks laikotarpis kai reikia rodyti charakterį. Žaidėjai kelias dienas pabuvo kartu ir tai davė impulsą. Mačiau žaidėjų bendravimą stovykloje, mačiau, kad jiems rūpi. Šiandien buvo labai svarbu nesubyrėti. Noriu pasveikinti savo auklėtinius, kad jie išliko tvirti iki paskutinių sekundžių.“
„Kauno Žalgiris“ nelaimėjo jau šeštų rungtynių paeiliui Toplygoje ir per šią atkarpą turi antrą blogiausią rezultatą visoje lygoje.
Nepaisant to, A. Skerla tikina, jog kauniečiai demonstruoja labai gerą žaidimą ir varžovų problemų su savo komandos duobe lyginti negali.
„Kauno Žalgiris“ gana gerai kontroliuoja kamuolį ir tai, kad jie nelaimi rungtynių... Aišku, tai problemos, bet kad man tokios problemos. Bet žaidimo prasme matau, kad jie gerai žaidžia. Gal kažko trūksta priekyje, progų išnaudojimo.
Bet tai yra gerai sukomplektuota komanda, kuri ne veltui ilgą laiką buvo pirmoje vietoje. Šiuo metu reikia pasveikinti pirmaujantį „Džiugą“.
Laikėmės plano nuo pirmų minučių. Buvo sunku, varžovai galėjo pelnyti įvartį. Bet turiu pagirti komandą, kad nebuvome vien tik užsidarę ir turėjome savo momentų, kėlėme standartines situacijas. Ta kantrybė davė pasitikėjimo ir susikūrę savo galimybę, ją išnaudojome“, – kalbėjo A. Skerla.
Prieš rinktinių pertrauką Vilniaus „Žalgiris“ po 16 rungtynių turi 22 taškus ir užima 6-ąją vietą.
