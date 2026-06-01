„Kauno Žalgiris“ išsaugojo futsal komandos branduolį: lieka J. Zagurskas ir B. Spietinis

2026 m. birželio 1 d. 12:05
„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa tęsia sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026–2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Spietinis.
Komandos kapitonas J. Zagurskas jau ne vienerius metus yra vienas svarbiausių ekipos žaidėjų. Ilgametis žalgirietis ir Lietuvos rinktinės narys savo patirtį demonstruoja tiek aikštėje, tiek už jos ribų bei yra tapęs neatsiejama komandos dalimi.
„Kauno Žalgiris“ jau seniai tapo mano antraisiais namais. Džiaugiuosi galėdamas tęsti šį kelią kartu su komanda. Mūsų tikslai nesikeičia, kiekvieną sezoną siekiame aukščiausių rezultatų, todėl nekantrauju vėl sugrįžti į aikštę ir kovoti dėl naujų titulų“, – sakė J. Zagurskas.
Benas Spietinis prie „Kauno Žalgirio“ prisijungė praėjusio sezono pradžioje. Lietuvos rinktinės žaidėjas sėkmingai įsiliejo į čempionišką kolektyvą ir kartu su komanda iškovojo Lietuvos čempionų titulą.
„Praėjęs sezonas buvo ypatingas, turėjau galimybę tapti šios komandos dalimi ir kartu iškovoti čempionų titulą. Čia radau puikią aplinką tobulėti, todėl džiaugiuosi galėdamas tęsti savo karjerą Kaune ir prisidėti prie komandos tikslų ateinančiame sezone“, – kalbėjo B. Spietinis.
„Kauno Žalgiris“ ir toliau formuoja sudėtį naujajam sezonui, kuriame sieks apginti Lietuvos čempionų titulą bei sėkmingai pasirodyti tarptautinėse rungtynėse.
