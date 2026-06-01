PSG vartininko M. Safonovo žmonos „sumanumas“: plėšė prancūziškas vėliavas, kad pasidarytų Rusijos trispalvę

Ne itin sėkmingai mačo pradžioje pasirodęs ir įvartį pro savo ausis praleidęs Krasnodaro mokyklos auklėtinis ir per 11 metrų baudinius niekuo nepasižymėjo – jis neatrėmė nė vieno smūgio, pasitenkinęs tuo, kad „Arsenal“ žaidėjai smūgiavo du kartus šalia vartų.
Vartininkas taip pat nebuvo įtrauktas ir į geriausiųjų sezono Čempionų lygos vartininkų rinkimus, nes neatitiko kriterijų – sužaidė tik 12 rungtynių su PSG, o reikėjo sužaisti 15.
Tačiau rusas tapo pirmuoju šios šalies futbolininku, kuris žaidė finale nuo rungtynių pradžios ir laimėjo taurę. M. Safonovas po pergalingo mačo aikštėje sėkmę šventė su savo antrąja žmona Marina Kondratiuk. Pastaroji yra savo šalyje „stand-up“ komikė.
Į aikštę moteris žengė atsinešusi kažką panašaus į Rusijos vėliavą, tačiau ji buvo sudaryta iš nesusijusių trijų dalių – vaizdas buvo labiau panašus į kažkokius tris maišus.
Po šeštadienio šventės pasklido nuomonė, kad rusei nebuvo leista į areną įsinešti savo valstybės-agresorės vėliavą ir pastaroji „trispalvę“ susimeistravo iš šiukšlių maišų, buvusių stadione.
Tačiau jau sekmadienį M. Kondratiuk šią versiją paneigė, patikinusi, kad Rusijos vėliavą ji pati su savo vyru užmiršo namie, niekas iš jos neatėmė stadione jokios atributikos, o Rusijos vėliavą ji „susikonstravo“ plėšydama Prancūzijos vėliavas, kurias dalino stadione PSG sirgaliai.
Ji tribūnose laikė jau suplėšytus prancūzų vėliavos gabalus.
„Specialiai UEFA Čempionų lygos finalui nusipirkau ir atsivežiau Rusijos vėliavą. Bet Matvejus ją pamiršo viešbutyje, nes skubėjo. Jis manė, kad aš ją paimsiu. Tik po to, jau stadione išaiškėjo, kad įvyko nesusipratimas – supratau, kad jis jos nepaėmė.
Jis prieš mačą paklausė, kur yra Rusijos vėliava, atsakiau, kad nežinau, juk tu turėjai paimti, – su neapsakomu pasididžiavimu pasakojo socialiniuose tinkluose M. Kondratiuk, kuri kaltinama neva sudaužiusi pirmąją M. Safonovo šeimą, praėjusi keturiems mėnesiams po vestuvių: pirmoji žmona apkaltino vartininką neištikimybe. – Galiausiai su visais mūsų draugais pasidarėme Rusijos vėliavą iš Prancūzijos vėliavų. Jos buvo dalinamos ant tokių pagaliukų – tai tuos pagaliukus metėme lauk, išsirinkome spalvas ir pasidarėme Rusijos vėliavą iš prancūziškų gabalų“.
M. Kondratiuk ankščiau buvo aviakompanijos „Krasnodar“ stiuardesė ir skraidino šio miesto futbolo klubo žaidėjus į pirmenybių miestus.
Ten ji susipažino su M. Safonovu, po to metė darbą ir tapo komikė bei vyro sirgale.
