Toplygos turo apžvalga: pirmenybėse – naujas lyderis

Revanšas. Antrasis šio Toplygos sezono Logistikos derbis buvo įprasmintas Vilniaus rajono „TransINVEST“ pergale. Galinėje vykusiame mače šeimininkai pasiekė pergalę rezultatu 2:1.
Pirmame rate Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda patyrė pralaimėjimą, tačiau pasiekė revanšą Lietuvos čempionate bei kiek anksčiau eliminavo oponentus iš LFF taurės aštuntfinalio.
Pakvietimai. Sėkmingas „TransINVEST“ ekipos žaidimas neprasprūdo pro akis Lietuvos rinktinės vyr. treneriui Edgarui Jankauskui, kuris net tris šios komandos atstovus pakvietė į stovyklą ruošiantis Baltijos taurės varžyboms.
Tai – Edvinas Kloniūnas, Domantas Šluta bei Ričardas Šveikauskas. Kiekvienas trejeto atstovas tokio iškvietimo sulaukė pirmą kartą karjeroje.
Apsikeitė. Marijampolės „Sūduva“ su Vilniaus „Riteriais“ rūpesčių bei užtikrintai įveikė varžovus, pasiekdama pirmą sezono pergalę svečiuose – 3:0. Šis laimėjimas leido marijampoliečiams pakilti į 4-ąją vietą turnyro lentelėje.
Pirmame kėlinyje sūduviečiams įvarčius pelnė Meinardas Mikulėnas bei Faustas Steponavičius, vienas kitam atlikę rezultatyvius perdavimus. M. Mikulėnas po atkarpos „Riteriuose“ pirmą kartą žaidė prieš savo buvusią komandą.
Sausra. Be tikrų vidurio gynėjų jau kurį laiką rungtyniaujantys „Riteriai“ kovingai rungtyniauja prie savo vartų, tačiau atakoje niekaip nesiseka realizuoti susikurtų galimybių.
Toplygoje vilniečiai pasižymėti negali jau dešimtyje dvikovų iš eilės. Pastarąjį kartą „Riteriai“ kamuolį į varžovų vartus nukreipė dar 6-ajame ture, kovo 20 dienos rungtynėse namuose su FA „Šiauliai“.
Lyderis. Lietuvos čempionate po 16-ojo turo į priekį išsiveržė Telšių „Džiugas“. Žemaitijos komanda pasiekė didžiausią savo pergalę Toplygoje – 4:0 sutriuškintas „Panevėžys“.
Telšiškiai šiemet iškovojo jau tris pergales savo miesto pagrindiniame stadione – daugiau negu per visus praėjusius metus. Be to, tai buvo pirmoji pergalė prieš „Panevėžį“ savo sirgalių akivaizdoje.
Įgriuvos. Banguotai rungtyniaujantys panevėžiečiai visas pergales šiemet, atmetus techninį laimėjimą prieš „Riterius“, pasiekė vieno įvarčio pranašumu. Net ir pasikeitus strategui, komanda gynyboje rungtyniauja nesėkmingai.
Antrą blogiausią gynybą demonstruojantis „Panevėžys“ iš viso praleido 25 įvarčius, iš kurių net 20 – svečiuose. Jau per penkerias rungtynes išvykose panevėžiečiai tris arba daugiau kartų traukė kamuolį iš ginamų vartų tinklo.
Rezultatyviausias. Gargždų „Banga“ antrą kartą šiame sezone dvikovą su FA „Šiauliai“ baigė taikiai, pastarąjį sykį švieslentėje degė 1:1. Saulės miesto atstovai pirmavo po Divine‘o Naah pelnyto įvarčio, bet pranašumo neišlaikė.
Tuo pasirūpino pirmojo pakvietimo į Lietuvos rinktinę sulaukęs puolėjas Ignas Venckus. „Bangos“ futbolininkas su 5 taikliais smūgiais išlieka rezultatyviausias Toplygoje tarp vietinių žaidėjų.
Prisivijo. FA „Šiauliai“ bei „Hegelmann“ dažniausiai šiemet žaidžia lygiosiomis – tą komandos padarė jau po aštuonis kartus. Tiesa, mėlynai balti tą įprastai daro namų akistatose, o šiauliečiai svečiuose.
Saulės miesto ekipa išvykose vis dar be pergalių – per devynis mačus septynis kartus sužaista lygiosiomis. FA „Šiauliai“ Vilniuje nusileido „Žalgiriui“ bei Gargžduose turėjo pripažinti ten žaidusio „Džiugo“ pranašumą.
Aplenktas. Titulą ginantis čempionas „Kauno Žalgiris“ antrame rate išlieka nugalėjęs tik „Riterius“. Kauniečiai nelaimėtų mačų seriją pratęsė iki šešių – namuose 0:1 teko pripažinti Vilniaus „Žalgirio“ pranašumą.
„Kauno Žalgiris“ per pastarąsias dvi akistatas savo sirgalių akivaizdoje nepelnė įvarčio, nors progų tam turėjo pakankamai. Iki tol dominavę čempionų puolėjai „sausi“ jau keturiuose susitikimuose iš eilės.
Skaičius. 2004 metais vykusį kertinį mačą dėl titulo tarp Panevėžio „Ekrano“ bei FBK „Kauno“ „Aukštaitijos“ stadione stebėjo 8000 sirgalių – tai buvo didžiausias kiekis šiame tūkstantmetyje. Praėjusį sekmadienį Dariaus ir Girėno stadione šis pasiekimas buvo viršytas – mače apsilankė 8308 aistruoliai.
Tiesa, neoficialiais duomenimis išlikusiame protokole, auksiniais Mažeikių ROMAR klubo laikais namų mače buvo pasiektas penkiaženklis žiūrovų skaičius. 1994 metais rugpjūčio 5 dieną mažeikiškių ir tuometinio „Žalgirio-EBSW“ akistatos liudininkais tapo 10000 sirgalių.
