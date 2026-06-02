„Kauno Žalgiris“ pasirašė dar vieną buvusį Vilniaus „Žalgirio“ žaidėją

Su Lietuvoje anksčiau jau rungtyniavusiu žaidėju Kauno komanda sudarė iki 2027-ųjų pabaigos galiojančią sutartį.
Į Lietuvą 29-erių puolėjas atvyksta iš tituluočiausio Bosnijos ir Hercegovinos klubo FK „Sarajevo“, kuriame su trumpa pertrauka praleido daugiau nei trejus metus.
Bosnijos sostinės klube R.Oliveira per 82 žaistus mačus pelnė 28 įvarčius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Kol priklausė „Sarajevo“, R.Oliveira pusmečiui taip pat buvo paskolintas Bogotos „Inter“ klubui Kolumbijoje.
Brazilijoje karjerą pradėjęs futbolininkas Europoje karjerą pradėjo Slovakijos „Zlate Moravce“ ekipoje, vėliau sezoną praleido Maltos „San Gwann“ klube, tuomet vilkėjo Ukrainos klubų PFC „Lviv“ ir „Kolos“ marškinėlius, pusmetį nuomos pagrindais žaidė Portugalijoje, „Gil Vicente“ ekipoje.
2022-ųjų sezone jis rungtyniavo Vilniaus „Žalgirio“ klube, su kuriuo laimėjo tuometinę A lygą bei LFF taurę, o Lietuvos čempionate tapo rezultatyviausiu žaidėju.