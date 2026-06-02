Mirė buvęs Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas

„Pirmadienį išėjo Igoris Kirilovas. Suprantu, esame tik smėlis ir dulkės šiame pasaulyje, bet skaudu, kai žmonės išeina taip anksti, – feisbuke rašė P. Malžinskas. – Man buvo garbė kartu žaisti ir pažinti Kiriuha FK „Panerio“ laikais. Kartu šventėme pergales, patyrėme pralaimėjimo skonį ir kėlėme bokalus už gyvenimą.“
Lietuvos futbolo rinktinei I. Kirilovas atstovavo 1991–1997 metais ir sužaidė 27 rungtynes bei pelnė vieną įvartį.
Be Lietuvos ekipų, I. Kirilovas žaidė Izraelyje, Farerų salose ir Kazachstane. Karjerą žaidėjas baigė 2004 metais.