Atšauktos pasaulio futbolo čempionato dalyvės rungtynės: kalta klastinga liga

Ispanijos La Linėjos miesto meras Juanas Franco pasirašė dekretą, kuriuo jo vadovaujamame mieste turėjusi vykti dvikova neįvyks. Oficialiai teigiama, kad tai – atsargumo priemonė siekiant apsisaugoti nuo neseniai KDR paplitusio naujos Ebolos viruso atmainos.
Naujoji atmaina kol kas yra mirtina – jai vakcina dar nėra paruošta. Teigiama, kad tai gali trukti net iki 9 mėnesių.
„BBC Sport“ praneša, kad nė vienas rinktinės žaidėjas pastaruoju metu savo gimtinėje nesilankė, tačiau iš KDR atvyko kai kurie aptarnaujančio personalo nariai ir rinktinę palaikantys sirgaliai.
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Kol kas nėra aišku, kaip tai gali paveikti jau birželio 11 dieną JAV, Kanadoje ir Meksikoje prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą.
KDR futbolininkai pirmąsias savo rungtynes pasaulio futbolo čempionate sužais birželio 17 dieną su Portugalija. Jos vuks JAV mieste Hjustone. Vėliau KDR rinktinė Gvadalacharoje (Meksika) birželio 23 dieną vietos laiku susigrums su Kolumbija, o galiausiai grįš į JAV, kur Atlantoje birželio 27-ąją kausis su Uzbekistano rinktine.
Į JAV patekti negali per pastarąsias 21 dieną KDR lankęsi asmenys. Gegužės mėnesį JAV atstovai teigė, kad KDR futbolininkai turės 21 dieną izoliuotis, kad galėtų patekti į šalį.