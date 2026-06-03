Į pasaulio čempionatą pažvelgęs Kesminas: „Manau, kad laimės Europa“

Į pirmąją laidą vyrukai susirinko itin geros nuotaikos, o ją geriausiai apibendrino Ervinas.
„Puikiai, nuostabiai. Artėja tai, ko visas pasaulis laukia. Mes irgi laukiame“, – į Pauliaus klausimą „kaip laikotės?“ atsakė Kvitkauskas.
Pirmojoje laidoje buvo kalbėta ne tik apie birželio 11 d. Šiaurės Amerikoje startuojančias planetos pirmenybes, bet pažvelgta ir į savaitgalį vykusius reikalus.
Susiję straipsniai
Čempionų lygos finalas
Pirmiausia buvo paliestas UEFA Čempionų lygos finalas, kuriame po baudinių serijos titulą apgynė Paryžiaus „Saint-Germain“ (PSG) futbolininkai, nukovę Londono „Arsenal“.
Pirmasis apie kovą dėl titulo Budapešte pasisakė Kvitkauskas, kuris teigė, kad PSG pergalė buvo dėsninga.
„Aš galvoju, kad tiesiog nugalėjo teisybė. PSG yra komanda, kuri žaidžia žiauriai gražų ir akiai patrauklų futbolą. Tuo metu „Arsenal“ mes jau esame praminę futbolo teroristais. Šį kartą terorizmo aktas nepavyko“, – sakė Kvitkauskas.
Kesmino tonas Anglijos komandos atžvilgiu buvo švelnesnis. Jis pripažino, kad Londono klubui pavyko gerokai apsunkinti PSG užduotį, tačiau žaidimo kokybe galiausiai pranašesnė vis dėlto buvo Prancūzijos ekipa.
„Maksimaliai įklampino, aš sakyčiau taip, – apie „Arsenal“ sakė Nerijus. – Baudiniai reiškia, kad PSG rungtynių nelaimėjo. Bet taip, prisimenant progas – Kvaratskhelios virpstą ir kitus dalykus, aišku, kad PSG sukūrė daugiau.“
Tinklalaidėje aptarta ir lemiama baudinių serijos akimirka – netikslus Gabrielio Magalhaeso smūgis. Kesminas teigė dar prieš smūgį pajutęs, kad gynėjui sudrebės kojos.
„Bet ten jau buvo matyti, kad jis neįmuš, kai ėjo nuo aikštės vidurio. Bent jau man“, – sakė komentatorius.
Vaitiekūną nustebino trenerių pasirinkti žaidėjai atlikti baudinius, tačiau Kesminas ir Kvitkauskas kolegai tai aiškino nuovargiu ir atliktais keitimais, mat dideliame karštyje vykusiame finale prireikė visų 120 minučių.
Amžiaus rekordas Lietuvoje ir bręstanti klasika
Dėmesio skirta ir Lietuvos futbolui. Sekmadienį įvykusios „Kauno Žalgirio“ ir Vilniaus „Žalgirio“ rungtynės Dariaus ir Girėno stadione pritraukė 8,308 žiūrovus – tai aukščiausios Lietuvos futbolo lygos lankomumo rekordas šiame amžiuje.
Kesmino teigimu, ši akistata pamažu įgauna ypatingą reikšmę Lietuvos futbolo kontekste.
„Manau, tai yra dar nesubrendusi, bet bręstanti Lietuvos futbolo klasika, – sakė Lietuvos futbolo balsas. – Vilnius–Kaunas, kaip Ispanijoje Madridas–Barselona. Spėju, kad artimiausius sezonus, turbūt ne vieną ir ne du, bet kokiu atveju, bet kokioje sezono stadijoje, tai bus centrinės rungtynės.“
Susitikime apsilankęs Kvitkauskas taip pat išskyrė atmosferą ir stadiono svarbą.
„Buvau tose rungtynėse, tikrai jautėsi atmosfera, jautėsi, kad atvažiavai į futbolą. Visų pirma, akivaizdu, kad stadionas yra geriausias Lietuvoje. Amžiaus rekordas, reikia pasveikinti abu klubus. Tikrai buvo labai smagu apsilankyti“, – įspūdžiais dalijosi Ervinas.
Mačą 1:0 laimėjo sostinės klubas. Vertindamas rungtynes, Kvitkauskas pažymėjo, kad „Kauno Žalgiris“ buvo arčiau pergalės, tačiau Vilniaus klubui šis rezultatas gali tapti svarbiu postūmiu.
„Aš galvoju, kad „Kauno Žalgiris“ žaidė geresnes rungtynes, turbūt buvo arčiau pergalės, bet tuo ir žavus futbolas, kad nebūtinai laimi ta komanda, kuri turi geresnius žaidėjus ar geriau žaidžia.
Vilniečiams, faktas, tai yra geras atspirties taškas, gera pradžia. Po rinktinių pertraukos dar įsilies nauji žaidėjai. Stovyklėlė Druskininkuose, vadinamoji „cementofkė“, panašu, kad pavyko neblogai“, – teigė Ervinas.
Pasaulio čempionate – 48 rinktinės: ar ne per daug?
Antroje laidos dalyje dėmesys krypo į pasaulio čempionatą, kuriame pirmą kartą varžysis 48 rinktinės. Kesminas pripažino, kad platesnė geografija suteiks daugiau pažintinio įdomumo, tačiau kartu kels klausimų dėl bendro turnyro lygio.
„Pažintine prasme įdomu, bet nekokybiškų rungtynių bus daugiau, čia faktas. Haitis, Kiurasao... Manau, prieš juos ir mes (Lietuva) sužaistume konkurencingai, galbūt netgi sukapotume į gabalus, – rėžė Nerijus. – Bet sportas kuo toliau, tuo labiau komercializuojasi ir, aišku, ta geografija reikalinga. Reikalinga ir didesnė TV auditorija.
Tuo metu mažoms šalims, iš šio konteksto neišmeskime ir savęs, yra kur kas daugiau šansų patekti į pasaulio čempionatą. Nežinau, man atrodo, kad kokybiško futbolo procentas bus per mažas.“
Jo manymu, išaugęs rungtynių skaičius turėtų lemti ir didesnį įvarčių kiekį. Vaitiekūnas pažvelgė į lažybininkų prognozes ir pagarsino jų nubrėžtą ribą – 284 įvarčiai per 104 rungtynes.
„Manau, kad jų bus daugiau, nes tokios komandos kaip Kiurasao ir Haitis, ta pati Panama, įvarčių iš savo vartų išsisems kibirais, – toliau skambiai mintis dėliojo Kesminas. – Tos rungtynės įvarčių prigeneruos, o kaip bus atkrintamosiose – galima tik spėlioti.“
Pirmenybių favoritai ir Messi bei Ronaldo klausimas
Kalbėdamas apie turnyro favoritus, Nerijus netikėjo Pietų Amerikos atstovų sėkme ir prognozavo Europos rinktinių pranašumą.
„Manau, kad Europa laimės šį čempionatą. Argentina tikrai nėra geresnė nei buvo prieš ketverius metus Katare, – vertino komentatorius. – Tuo metu brazilų vienintelis koziris yra treneris – Carlo Ancelotti. Pati komanda... Su žaidėjais kaip ir viskas gerai, bet tikrai nėra geriau nei Prancūzijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ar Portugalijoje“.
„Aš Argentina netikiu visiškai, – pritarė Kvitkauskas. – Tiesa, netikėjau ir prieš ketverius metus, bet likau nustebintas. Visų pirma, laimėti pasaulio čempionatą antrą kartą iš eilės ir apginti titulą yra maksimaliai sudėtinga.
Lionelis Messi jau Katare buvo momentų žaidėjas, dabar jis jau toks... Bet vis tiek žais daug, čia yra principo reikalas. Žmogus praeitą čempionatą nukalė titulą, legenda. Tas pats treneris – akivaizdu, kad jie kartu gyvens ir mirs.“
Visgi Ervinas kiek daugiau tikėjimo išreiškė Brazilijos atžvilgiu, kurios sudėtyje įžvelgia aiškų privalumą.
„Brazilija, manau, visada yra tarp pretendentų. Kas dabar yra jų pliusas – jie retai turėdavo du gerus vidurio gynėjus, o dabar turi Gabrielį ir Marquinhosą. Turbūt vieni geriausių gynėjų pasaulyje“, – kalbėjo Kvitkauskas.
„Nesu įsitikinęs“, – į klausimą, ar Ronaldo žais startinėje sudėtyje, trumpai sureagavo Kesminas.
Tuo metu Kvitkauskas sakė, kad situacija gali priklausyti nuo Portugalijos rinktinės trenerio Roberto Martinezo sprendimų.
„Aš irgi. Gal pradžioje eis į startą, bet po to gali būti įvairiai. Klausimas, kokius kiaušus parodys Roberto Martinezas. Aišku, Ronaldo žaidžia puolėjo pozicijoje, tad jį paslėpti yra kažkiek lengviau. Jam nereikia kurti, jis gali stovėti baudos aikštelėje ir tiek“, – svarstė Ervinas.
Kas gali nustebinti ir rezultatyviausias žaidėjas
Tarp rinktinių, kurios galėtų būti įdomios ne vien favoritų kontekste, Kesminas išskyrė penkias valstybes – dvi Afrikos ir tris šeimininkes.
„Nežinau, ar apie Maroką dar galima kalbėti kaip apie kažkokį X faktorių. Tai pasaulio čempionato pusfinalyje žaidusi ir nuolatinė FIFA reitingo dešimtuko rinktinė. Labai solidi komanda vien pagal pavardes.
Tą patį Senegalą bus įdomu stebėti, ypač po benefiso Afrikos čempionate. Taip pat visos trys šeimininkų komandos – JAV, Kanada ir Meksika. Bus įdomu. Vien tai, kad jie žais namuose prideda įdomumo, bet tai ir taip yra kokybiškos komandos“, – dėstė legendinis komentatorius.
Kalbant apie rezultatyviausią čempionato žaidėją, Nerijus ir Ervinas linko prie Anglijai atstovaujančio Miuncheno „Bayern“ įvarčių mašinos Harry Kane'o kandidatūros.
Kesminas šalia jo minėjo ir Madrido „Real“ bei Prancūzijos superžvaigždę Kylianą Mbappe.
„Arba Harry Kane'as, arba Kylianas Mbappe. Jie abu turi gerus klientus grupių etape – Kane'as turi Panamą, ten, manau, trys įvarčiai tikrai kris“, – prognozavo Kesminas.
„Aš irgi manau, kad einu su Kane'u, – sakė Kvitkauskas. – Jis štampuoja tuos įvarčius, progas gerai išnaudoja. Kad ir kaip nesu anglų fanas, jie vis tiek turėtų eiti toli. Jis dabar yra geriausias devintas numeris.“