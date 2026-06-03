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Įsibėgėja Nacionalinio stadiono statybos: pamatykite, kaip futbolo paminklas atrodo dabar

2026 m. birželio 3 d. 10:48
Vilniaus daugiafunkciame Nacionalinio stadiono komplekse pagreitį įgavo gegužės viduryje pradėtas naujas etapas: aktyviai montuojamos plieninės konstrukcijos. Stadiono generalinės rangovės „Naresta“ inižinierių teigimu, šis statybų etapas lemia didelę dalį būsimo stadiono funkcionalumo, eksploatacinių savybių ir galimybių atitikti tarptautinius sporto infrastruktūros standartus.
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„Skirtingai nei daugelyje įprastų visuomeninių ar komercinių pastatų, stadionuose tenka uždengti labai plačias erdves nenaudojant vidinių kolonų. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad dešimtys tūkstančių žiūrovų turėtų visiškai neužstojamą vaizdą į aikštę. Todėl tribūnų ir stogo konstrukcijose negalima naudoti atraminių kolonų, kurios ribotų matomumą. Tokius sprendimus leidžia įgyvendinti plienas“, – sako vienos iš didžiausių statybų bendrovių Lietuvoje „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Plienas taip pat leidžia sumažinti bendrą stadiono konstrukcijų svorį, optimizuoti apkrovas, tenkančias pamatams ir kitoms laikančiosioms konstrukcijoms, užtikrinti reikiamą standumą bei atsparumą vėjo, sniego apkrovoms.
Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimas stadione artėja prie pabaigos. Tuo tarpu plieninių konstrukcijų montavimas reikalauja dar didesnio tikslumo, teigia ekspertas.
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„Stadioną sudaro tūkstančiai tarpusavyje susijusių elementų, todėl kiekviena konstrukcijos dalis turi atsidurti tiksliai savo vietoje. Tam dar prieš montavimą pasitelkiami detalūs skaitmeniniai modeliai, o statybvietėje nuolat atliekami kontroliniai matavimai, leidžiantys užtikrinti, kad visa konstrukcija būtų sumontuota tiksliai pagal projektą“, – sako T. Grincevičius.
Ryškėja stadiono eksterjeras
Pasak „Naresta“ vadovo, šis etapas statybų progresą stebintiems miestiečiams svarbus ir todėl, kad plieno konstrukcijos pradeda formuoti pagrindinę stadiono erdvinę struktūrą.
„Iki šiol didžioji dalis darbų vyko po žeme, buvo susiję su pamatais, gelžbetoninėmis konstrukcijomis bei inžineriniais tinklais. Plieninių konstrukcijų montavimas reiškia, kad pradeda formuotis stadiono siluetas, stogas ir pagrindinės erdvės. Jos taps viso stadiono skeletu. Ant jų bus montuojamas stogas, fasadai, apšvietimo sistemos, ekranai, garso ir transliacijų įranga. Kitaip tariant, būtent nuo jų priklauso, ar stadionas galės veikti kaip moderni, tarptautinius reikalavimus atitinkanti erdvė, tinkama futbolui, koncertams bei renginiams“, – teigia T. Grincevičius.
Stadiono rūsyje bus įrengtos patalpos muziejui, žaidėjų bei žiniasklaidos erdvėms. Pirmame ir antrame aukštuose suplanuotos žiūrovų zonos bei komercinės erdvės maitinimo įstaigoms, trečiame – pagalbinės ir administracinės patalpos.
Visus stadiono statybų darbus užbaigti planuojama 2027-ųjų pabaigoje.
Sutartis su generaline pirmojo etapo rangove „Naresta“ apima stadiono su sporto muziejumi statybas, dviejų futbolo treniruočių aikščių bei magistralinių inžinerinių tinklų įrengimą. Jų vertė siekia 70 mln. eurų (be PVM).
Nacionalinis stadionasStatybos

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