Legendinio futbolininko marškinėliai bus parduoti už neįtikėtiną pinigų sumą

Kaip praneša „The Guardian“ žurnalistas Seanas Ingle'as, vienas aukcionų lyderių visame pasaulyje „Sotheby's“ planuoja, kad 1958 metų pasaulio futbolo čempionato finale vilkėti Pele marškinėliai bus parduoti už daugiau nei 6 milijonus JAV dolerių (apie 5,1 milijono eurų).
Pele šio čempionato finale pelnė du įvarčius, o jo atstovaujama Brazilija 5:2 įveikė Švediją. Viso čempionato metu legendinis futbolininkas per ketverias rungtynes pelnė 6 įvarčius.
Pele marškinėlių aukcionas vyks kitą mėnesį Niujorke. Aukcionas užsidarys liepos 16 dieną.
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„Patys marškinėliai, kuriems beveik 70 metų, yra nuostabios būklės. Jų spalva yra ryškiai mėlyna su braziliška geltona spalva ant nugaros“, – „The Guardian“ teigė „Sotheby's“ sporto strategijos viceprezidentas Brendanas Hawkesas.
„Vienas iš labiausiai įstrigusių dalykų rankose turint šiuos marškinėlius buvo jų itin mažas dydis, – teigė kompanijos atstovas. – Pele nebuvo didžiulis vyras, o šituos marškinėlius vilkėjo būdamas 17-os. Jis tuomet dar buvo liesas, jaunas vaikis. Jeigu pažvelgsite į tų rungtynių nuotraukas, šie marškinėliai jam buvo ir šiek tiek maži.“
Įdomu tai, kad šie Pele marškinėliai anksčiau jau buvo parduoti – 2004-aisiais jų kaina aukciono Londone metu tebuvo 59 tūkst. svarų (apie 68 tūkst. eurų).
Iki šiol patys brangiausi visų laikų parduoti marškinėliai priklauso legendiniam argentiniečiui Diego Maradonai. Jo vilkėta apranga, kai jis „Dievo ranka“ pramintame epizode 1986 m. pasaulio čempionato ketvirtfinalio rungtynėsė su Anglija įvartį įmušį su savo ranka.
Šie D. Maradonos marškinėliai 2022-aisiais buvo parduoti už įspūdingą 9,3 milijono JAV dolerių (apie 8 milijonų eurų) sumą.
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