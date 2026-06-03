Vilniuje antrus namus radęs L. Antalis: „Čia jaučiuosi kaip šeimoje“

Vienas rezultatyviausių naujųjų laikų klubo žaidėjų per kelis etapus sostinėje tapo čempionu, mušė svarbius įvarčius, pelnė aistruolių pagarbą, o Vilnių šiandien vadina savo šeimos namais.
Rumunijos futbolininkas „Žalgirio“ marškinėlius pirmą kartą apsivilko 2017 metais.
Nuo tada jis tapo vienu rezultatyviausių naujųjų laikų žalgiriečių, perkopė 100 įvarčių ribą klube, tapo Lietuvos čempionu, LFF taurės ir Supertaurės laimėtoju, o 2018 ir 2024 metais buvo rezultatyviausias A lygos žaidėjas.
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Naujame interviu rumunas daugiau kalbėjo ne apie įvarčius ar titulus, o atvirai pasakojo apie Vilnių, šeimą, futbolininko gyvenimą ir jausmą, kurį jam suteikia „Žalgiris“.
„Kai esu čia, aš visą laiką jaučiuosi kaip šeimoje. Matau, kad visi žmonės klube manęs čia nori ir laukia. Žaidėjui yra neįtikėtinai svarbu jausti tokį didelį pasitikėjimą. Tai skatina kasdien dirbti dar stipriau ir tobulėti“, – kalbėjo L. Antalis.
Pasak puolėjo, Vilnius per šiuos metus tapo svarbia jo gyvenimo dalimi. Miestas tapo savais namais ne tik jam, bet ir jo šeimai. Šiais metais ji pradėjo lankyti ir darželį – tarptautinėje įstaigoje „Royal Russel School Vilnius“.
„Aš atvykau į Vilnių, kai jai buvo vos vieni metai. Greit sukaks jau ketveri. Vadinasi, beveik trejus metus ji pragyveno čia. Šis miestas yra tiesiog nuostabus. Čia yra labai daug parkų, kur galima nueiti praleisti laiko“ , – sakė Liviu.
Futbolininkas prisiminė ir pirmąjį atvykimą į Lietuvą. 2017 metais, prieš kelionę į Vilnių, jis dar nežinojo, ko tikėtis. „Prieš atvažiuodamas ieškojau informacijos internete. Tuo metu dar tiksliai nesupratau, kur vykstu. Niekada nemaniau, kad Vilnius gali būti toks gražus ir išsivystęs miestas“, – pasakojo rumunas.
Liviu taip pat kalbėjo apie profesionalaus sportininko kelią – ne visada lengvą, bet vis dar teikiantį ypatingų emocijų.
„Profesionaliame sporte savaitgalių tiesiog nebūna. Tu negali nieko iš anksto suplanuoti. Kiekvieną savaitę turi atsiduoti darbui 100 procentų. Tačiau aš nuoširdžiai sakau, kad niekada nekeisčiau šio kelio. Sporte būna sunkių momentų, bet gražios akimirkos viską atperka“, – teigė žalgirietis.
Pasak jo, vienas stipriausių futbolo jausmų – išėjimas į aikštę prieš žiūrovus. „To jausmo neįmanoma žodžiais apibūdinti ir perteikti“, – sakė L. Antalis.
Per ilgus metus „Žalgiryje“ L. Antalis tapo ne tik svarbiu žaidėju aikštėje, bet ir vienu iš klubo simbolių. Puolėjas neslepia, kad fanų palaikymas jam paliko ypatingų prisiminimų.
„Aš iki šiol prisimenu tą akimirką, kai praėjusio sezono pabaigoje fanai stadione iškėlė plakatą. Net dabar prisiminus šį momentą man pašiurpsta oda. Tokie dalykai lieka atmintyje visam gyvenimui. Tuomet pradedi labai vertinti žmones, kurie tavimi nuoširdžiai tiki“, – sakė jis.
Visas L. Antalio pokalbis su „Žalgirio“ prezidentu Andriumi Tapinu – vaizdo įraše.