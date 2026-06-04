„Dabartinė situacija netenkina nieko“: legenda pirštu dūrė į „Žalgirio“ žaidimą

1984 ir 1986 –1990 m. Vilniaus komandai atstovavusiam puolėjui žaliai balti iki šiol kelia daug šiltų prisiminimų. Pasak jo, tuometiniai rezultatai buvo ypatingi, juolab kad komanda nebuvo finansiškai stipriausia.
„Tikrai su „Žalgiriu“ pasiekti tais laikais rezultatai yra įspūdingi. Nebuvome finansiškai stipriausia komanda, bet rezultatai tikrai įspūdingi. Įsimtininiausia – trečioji vieta 1987 metais ir, aišku, pirmos Europos taurės rungtynės. Prisiminimai tikrai patys geriausi“, – sakė praeityje keturiskart geriausiu futbolininku rinktas V. Ivanauskas.
Kalbėdamas apie sėkmingą 1987 metų sezoną, jis išskyrė svarbų trenerių darbą, kartų kaitą ir komandos stabilumą.
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„Viskas susidėjo iš daug dalykų. Buvo kartų kaita, bet ji nebuvo agresyvi – veteranai nebuvo nustumti, o kartu atėjo nauja karta. Tas pastovumas ir numatymas, kad galima pasiekti rezultatų, pasiteisino“, – prisiminė buvęs žalgirietis.
Anot jo, didelę reikšmę turėjo ir tuometinio trenerio Benjamino Zelkevičiaus gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančio futbolo.
„Keitėsi ne tik karta, bet ir pats futbolas. Nuo 1983 iki 1987 metų jau buvo didelis skirtumas. Zelkevičius pamatė, ko reikia, kad būtų galima pasiekti rezultatų – kokio stiliaus ir kokio pobūdžio žaidėjų reikia. Tie treji–ketveri metai buvo įspūdingi“, – kalbėjo V. Ivanauskas.
Paklaustas apie dabartinį „Žalgirio“ sezoną, V. Ivanauskas pripažino, kad rezultatai kol kas nedžiugina, tačiau tiki, jog situacija gali pasikeisti.
„Ateis laikas. Rezultatai tikrai nedžiugina ne tik sirgalių, bet ir trenerių bei vadovybės. Tai yra natūralus procesas – kai kažkas keičiasi, kažką turi prarasti. Dabartinė situacija netenkina nieko, bet ji pasikeis ir bus tik geriau“, – sakė jis.
Pasak V. Ivanausko, pokyčiai komandoje sezono metu gali išeiti į naudą.
„Dabartinėje situacijoje jų tikrai reikia. Šviežias kraujas niekam nepamaišė. Visi supranta, kad pakeitimai būtini, jeigu norima, kad „Žalgiris“ būtų savo vietoje. O ta vieta – niekam ne paslaptis – yra pirma. Tik pirma vieta tenkina visus“, – pabrėžė buvęs futbolininkas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos futbolas atvykstantiems žaidėjams gali atrodyti paprastas tik iš pirmo žvilgsnio.
„Lietuvos futbolas atrodo lengvas, bet iš kitos pusės – jis pavojingas. Daug žaidėjų atvykę galvoja, kad čia viskas labai lengva, bet vėliau jų požiūris būna visai kitoks. Jeigu iš žaidėjų reikalausi, jie privalės daryti“, – kalbėjo V. Ivanauskas.
V. Ivanauskas prisiminė ir savo išvykimą į Vakarų Europą 1990 metais, kai kartu su Arminu Narbekovu pradėjo legionieriaus karjerą. Pirmoji stotelė buvo Austrija, vėliau – Vokietija.
„Skirtumas buvo labai didelis. Klubinės struktūros, treniruočių, profesionalumo atžvilgiu viskas labai skyrėsi. Šoko gal ir nebuvo, bet reikėjo prisitaikyti prie sąlygų. Jeigu neprisitaikai – esi išmetamas iš komandos“, – prisiminė jis.
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Šiuolaikinis Vilniaus „Žalgiris“ kitas rungtynes žais birželio 12 ir 16 d. Vilniuje. Bilietus į rungtynes platina „Kakava.lt“.
Artimiausioms rungtynėms galios dvigubas bilietas – įsigijus bilietą į dvikovą su „Panevėžiu“, bus galima nemokamai pamatyti ir akistatą su „Riteriais“.