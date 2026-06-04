SportasFutbolas

„Liverpool“ turi naują trenerį

2026 m. birželio 4 d. 22:53
Lrytas.lt
Garsusis „Liverpool“ klubas oficialiai ketvirtadienį patvirtino naują komandos strategą. Kaip ir tikėtasi, juo tapo ispanas Andoni Iraola. 43-ejų specialistas su Anglijos klubu pasirašė dvejų metų sutartį, kuri galios iki 2027–2028 metų sezono pabaigos.
Daugiau nuotraukų (5)
A. Iraola į Liverpulį keliasi po sėkmingo sezono „Bournemouth“ klube – ekipa praėjusiame sezone užėmė šeštąją vietą „Premier“ lygoje ir iškovojo kelialapį į Europos lygą.
Taip sėkmingai komanda nežaidė per visą savo istoriją.
Susiję straipsniai
Čempionės titulą ginanti Argentina išrikiavo sudėtį pasaulio čempionatui

Čempionės titulą ginanti Argentina išrikiavo sudėtį pasaulio čempionatui

11 metrų dramą iškentęs PSG klubas – vėl stipriausias Europoje

11 metrų dramą iškentęs PSG klubas – vėl stipriausias Europoje

Pasitikėjimas išblėso: „Liverpool“ atsisveikino su Arne Slotu

Pasitikėjimas išblėso: „Liverpool“ atsisveikino su Arne Slotu

„Liverpool“ naujo trenerio ieškojo po Arne Sloto atleidimo.
Ispanas balandžio mėnesį paskelbė, kad šią vasarą paliks „Bournemouth“ ir buvo siejamas su Londono „Crystal Palace“ ir „AC Milan“.
„Labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi“, – sakė A. Iraola. – Nes akivaizdu, kad jūs žinote apie „Liverpool“, žinote, kad tai didelis klubas, milžiniškas klubas, vienas didžiausių pasaulyje. Nereikia daug dalykų, kad jus sudomintų „Liverpool“. „Liverpool“ yra „Liverpool“.“
Praėjusią vasarą „Liverpool“ išleido 415 mln. svarų sterlingų už šešis žaidėjus.
Pranešama, kad kartu su ispanu į „Liverpool“ gali persikelti ir dalis trenerių štabo iš „Bournemouth“.
Liverpool

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.