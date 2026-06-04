„Liverpool“ turi naują trenerį

A. Iraola į Liverpulį keliasi po sėkmingo sezono „Bournemouth“ klube – ekipa praėjusiame sezone užėmė šeštąją vietą „Premier“ lygoje ir iškovojo kelialapį į Europos lygą.
Taip sėkmingai komanda nežaidė per visą savo istoriją.
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„Liverpool“ naujo trenerio ieškojo po Arne Sloto atleidimo.
Ispanas balandžio mėnesį paskelbė, kad šią vasarą paliks „Bournemouth“ ir buvo siejamas su Londono „Crystal Palace“ ir „AC Milan“.
„Labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi“, – sakė A. Iraola. – Nes akivaizdu, kad jūs žinote apie „Liverpool“, žinote, kad tai didelis klubas, milžiniškas klubas, vienas didžiausių pasaulyje. Nereikia daug dalykų, kad jus sudomintų „Liverpool“. „Liverpool“ yra „Liverpool“.“
Praėjusią vasarą „Liverpool“ išleido 415 mln. svarų sterlingų už šešis žaidėjus.
Pranešama, kad kartu su ispanu į „Liverpool“ gali persikelti ir dalis trenerių štabo iš „Bournemouth“.