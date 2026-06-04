Jaunieji „Riterių“ futbolininkai pašalinti iš čempionato – „mirtis“ gresia ir pagrindinei komandai

LFF Drausmės komitetas gavo informaciją, kad „Riteriai B“ neatvyko į LFF II lygos A diviziono pirmenybių 2 turo rungtynes su FK „Sirijus“ komanda, kurios turėjo vykti 2026 metų vasario 21 dieną.
Vėliau LFF Drausmės komitetas taip pat gavo informaciją, kad „Riteriai B“ taip pat neatvyko ir į LFF II lygos A diviziono pirmenybių 11 turo rungtynes su „Šilutės“ komanda, kurios turėjo vykti 2026 metų gegužės 30 dieną.
Drausmės komitetui buvo pateikti klubo atstovo paaiškinimai, dėl ko komanda neatvyko į abejas rungtynes, tačiau, Drausmės komiteto vertinimu, klubas nepateikė pateisinamų priežasčių, dėl kurių Klubo komanda „Riteriai B“ neatvyko į abejas šiame pranešime minimas rungtynes.
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Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, LFF Drausmės komitetas nusprendė: 1. Skirti „Riterių“ klubui 2000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą; 2. Skirti klubo komandai „Riteriai B“ pašalinimo iš varžybų (LFF II lygos A diviziono pirmenybių) sankciją.
Visi „Riteriai B“ komandos pasiekti rezultatai (visa rungtynių statistika), išskyrus rungtynių drausmines nuobaudas, LFF II lygos A diviziono pirmenybėse anuliuojami.
Apeliacinis skundas dėl šio LFF Drausmės komiteto sprendimo, gali būti pateikiamas LFF Apeliaciniam komitetui Drausmės kodekse nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo šio sprendimo įteikimo dienos. Apeliacinis skundas turi atitikti Kodekse nustatytus reikalavimus.
Sprendimą pakomentavo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius. „Šiuo atveju, atsižvelgiant į komandos padarytus drausminius nusižengimus bei varžybų nuostatus, Drausmės komitetas priėmė sprendimą šalinti „Riterių“ komandos dublerių ekipą iš tolimesnių LFF II lygos kovų.
Žmogiškai gaila jaunųjų komandos žaidėjų, kurie dėl oficialių komandos asmenų aplaidumo neteko galimybės toliau tęsti šio čempionato ir įgauti reikalingos patirties vyrų futbole.
Šis sprendimas gali turėti įtakos ir pagrindinės komandos ateičiai. Šiuo metu „Riterių“ klubas negali registruoti naujų žaidėjų, o kritinė data yra birželio 15-oji – jeigu iki to laiko naujasis klubo savininkas padengs visus įsiskolinimus, Vykdomasis komitetas spręs dėl galimybės leisti klubui tęsti pasirodymą TOPLYGOS pirmenybėse“, – teigė LFF vadovas.
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