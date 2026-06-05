„Žalgirį“ papildys Šveicarijos čempionas

27 metų gynėjas pastaraisiais sezonais rungtyniavo „FC Thun“ klube.
Su šia komanda D. Franke pernai iškovojo kelialapį į aukščiausią Šveicarijos lygą, o šiemet sensacingai tapo šalies čempionu.
Praėjęs medicininę apžiūrą futbolininkas pasirašė sutartį, kuri įsigalios nuo naujo žaidėjų registracijos periodo pradžios.
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„Dominikas – žaidėjas, kurio karjeroje netrūko aukščiausio lygio aplinkos: „RB Leipzig“ akademija, „Wolfsburg“, Vokietijos jaunimo rinktinės ir tik ką iškovotas Šveicarijos čempiono titulas.
Tai universalus kairiakojis gynėjas, galintis žaisti tiek aikštės krašte, tiek viduryje, – komentavo „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas. – Tikime, jog toks žaidėjas sustiprins mūsų komandą tiek kokybe, tiek patirtimi. Džiaugiamės, jog savo ateitį su „Žalgiriu“ jis susiejo ilgalaike 2,5 metų sutartimi, su galimybe ją pratęsti dar metams.“
D. Franke kilęs iš Rytų Vokietijos. Futbolo pagrindų mokėsi gimtojo regiono SC „Riesa“ ekipoje, o vėliau persikėlė į Leipcigą ir treniravosi RB „Leipzig“ akademijoje.
Profesionalo karjerą pradėjo „Wolfsburg“ klube, atstovavo šio klubo dubleriams, vėliau žaidė Vokietijos antrajame ir trečiajame divizionuose: „Wehen Wiesbaden“ ir „Ingolstadt“ komandose.
Futbolininkas buvo kviečiamas į skirtingo amžiaus Vokietijos U-18, U-19 ir U-20 jaunimo rinktines, jose sužaidė daugiau nei 20 rungtynių.
Į Šveicariją vokietis atvyko 2023 metų rudenį. Iš viso „Thun“ klube jis sužaidė 52 oficialias rungtynes, pelnė 1 įvartį ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Naujokas „Žalgirio“ gretose galės būti registruojamas nuo naujo žaidėjų registracijos periodo pradžios – birželio 15-osios.
„Žalgiris“ birželio 12 d. rungtyniaus prieš „Riterius“, o birželio 16-ąją – prieš „Panevėžį“.