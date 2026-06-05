Pasak LFF, pirmųjų rungtynių „galime sulaukti jau vėlyvą 2027-ųjų rudenį“, teigiama pranešime.
„Reikėtų į medį pabelsti tris kartus, bet iš tikrųjų viskas vyksta pagal nustatytą grafiką, nustatytu tempu, ir tas galutinis planas ir tikslas turėti pabaigtas stadiono konstrukcijas ir visas statybas iš esmės 2027 m. vėlyvą rudenį nesikeičia. Matom kas mėnesį, kad tikrai progresas vyksta. Kai kurie etapai net vyksta greičiau negu nustatytas grafikas.
Dabar belieka tik palinkėti statybininkams sėkmės, kad nebūtų kokių nesklandumų, neištiktų krizių, tiekimo grandinės nesutriktų ir viskas taip sklandžiai važiuotų į priekį ir toliau“, – pridėtame vaizdo montaže kalba Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
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Panašias mintis dėstė ir LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
„Jausmas išties nepaprastas, nerealus, labai smagu, kad pagaliau Lietuvoj turėsime antrą ketvirtos kategorijos stadioną, kurio taip laukiam. Daug metų kalbam apie to stadiono įvairiausias peripetijas ir dabar pagaliau tas tikrumo jausmas aplanko, kad tikrai tas stadionas bus ir kad 2027 metų pabaigoje galėsime čia organizuoti atitinkamo lygio rungtynes“, – teigė E. Stankevičius.
Tuo tarpu Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas kalbėjo, kad stadiono atidarymo proga bus surengta didžiulė šventė.
„Pirmosios varžybos, kaip ten bebūtų, jos bus su šiokia tokia įtampa, nes turės UEFA atstovai peržiūrėti, ar viskas yra tinkamai padaryta, ar atitinka tą ketvirtąją kategoriją – tą egzaminą dar reikės išlaikyt, o visi didieji renginiai, tikrasis atidarymas, šventė žmonėms, vilniečiams, miesto svečiams bus suplanuota tokiam lygyje, kad atitiktų tą laukimo laikotarpį, kur skaičiuojam dešimtmečius ir dar iš praeito amžiaus, prisimenant visą pradžią.
Čia tikrai yra malonioji dalis ir galėsim pasidžiaugt, kai viskas bus baigta“, – kalbėjo V. Benkunskas.