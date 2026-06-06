A. Novikovas viliasi pagaliau laimėti Baltijos taurę: „Darysime viską, kad šią atkarpą nutrauktume“

Primename, kad pusfinalio rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos rinktinių jau šeštadienį prasidės 16 valandą.
Arvydas Novikovas, mačo išvakarėse dalyvavęs oficialiose spaudos konferencijoje, kalbėjo apie malonumą sugrįžus į rinktinę.
„Visada malonu sugrįžti, o dabar, kai buvo tokia ilga pertrauka, dar maloniau. Komandos branduolys išlikęs, trenerių štabas irgi nepasikeitęs, tad adaptuotis sunku nebuvo. Visgi neslėpsiu, jaudulį tikrai jaučiau ir net jaučiu dabar – čia kalbėdamas ir eidamas į aikštę“, – su šypsena pasakojo rinktinės senbuvis.
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Jam asmeniškai tai bus jau septintoji Baltijos taurė, pats futbolininkas tikina net negalvojęs, kad dėl titulo kovojo jau tiek kartų.
„Iš tiesų net neįsivaizdavau, kad jau buvo šeši bandymai. Puikiai atsimenu tik du pastaruosius, kurie buvo labai skausmingi, ypač prieš dvejus metus, kai pralaimėjome baudinių seriją finale.
Bandysime daryti viską, kad šią atkarpą nutrauktume ir pagaliau laimėtume. Tikiu, kad su žiūrovų pagalba galime tai padaryti“, – ryžtingai kalbėjo futbolininkas.
Jis taip pat teigė šiuo metu nesikoncentruojantis į sudėtingą situaciją, kuri šiuo metu supa jo atstovaujamą „Riterių“ klubą.
„Manau, kad nereikia minėti to klubo pavadinimo, nes jis šiuo metu tikrai nevertas paminėjimo, ypač rinktinės kontekste“, – teigė saugas.
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