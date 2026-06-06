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Baltijos taurės pusfinalis: Lietuva – Latvija

2026 m. birželio 6 d. 15:00
Lrytas.lt
Šeštadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione Baltijos futbolo taurės pusfinalyje susitinka Lietuvos ir Latvijos rinktinės.
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Lietuvos rinktinė paskutinį kartą Baltijos taurėje triumfavo 2010 metais.
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Kitame pusfinalyje varžosi Estijos ir Farerų Salų rinktinės.
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