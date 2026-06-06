Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Buzelis CUP
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Sportas
Futbolas
Baltijos taurės pusfinalis: Lietuva – Latvija
2026 m. birželio 6 d. 15:00
Lrytas.lt
Šeštadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione Baltijos futbolo taurės pusfinalyje susitinka Lietuvos ir Latvijos rinktinės.
Daugiau nuotraukų (1)
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Lietuvos rinktinė paskutinį kartą Baltijos taurėje triumfavo 2010 metais.
Susiję straipsniai
A. Novikovas viliasi pagaliau laimėti Baltijos taurę: „Darysime viską, kad šią atkarpą nutrauktume“
E. Jankauskas pozityviai pasitinka latvių testą; „Visi naujokai puikiai įsiliejo į komandą“
Paaiškėjo Latvijos sudėtis rungtynėms prieš Lietuvą
Kitame pusfinalyje varžosi Estijos ir Farerų Salų rinktinės.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinė
Latvijos futbolo rinktinė
Baltijos futbolo taurė