E. Jankauskas pozityviai pasitinka latvių testą; „Visi naujokai puikiai įsiliejo į komandą“

Dvikovos išvakarėse spaudos konferencijoje dalyvavęs Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas paminėjo, jog rinktinė susitikimą pasitinka kiek nukraujavusi, mat dėl traumų žaisti negalės Artemijus Tutyškinas bei Klaudijus Upstas.
„Netekome kelių žaidėjų, tačiau apskritai visa pasiruošimo savaitė praėjo sklandžiai, tikrai turime pakankamai rezervo, kad nekalbėtume apie netektis. Manau, kad tie žaidėjai, kurie susirinko, yra labai gerai pasiruošę. Per šias keletą dienų tikrai gerai padirbėjome taktiškai, sėkmingai sudėliojome ir fizinius krūvius“, – kalbėjo treneris.
Šioje rinktinėje yra nemažai futbolininkų, kurie kvietimo sulaukė pirmą kartą. E. Jankauskas džiaugėsi tuo, kaip jiems pavyko įsilieti į rinktinės gretas.
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„Visi naujokai puikiai įsiliejo į komandą, sudainavo savo prisistatymo dainas. Ta prasme čia buvo geriausia stovykla, nes dainavimo kokybė kiekvienais metais taip pat kyla. Strategas nevengė ir pajuokauti.
Labai norėtųsi, kad šis mačas parodytų mūsų komandos gylį, parodytų, kad net praradę tiek žaidėjų, mes galime išlaikyti tą patį pajėgumą. Turėsime debiutantų, jie yra labai geros formos ir tikrai į šį pusfinalį žiūrime labai pozityviai“, – pasakojo E. Jankauskas.
Kalbėdamas apie varžovų komandą, treneris taip pat paminėjo jų netektis, tačiau žvelgė į potencialius naujokus.
„Jie irgi neturės trijų ar keturių žaidėjų, tačiau latvių komandoje taip pat bus naujokų, kurie norės įrodyti savo vertę. Jei kalbėsime apie pavardes, turbūt, kad garsiausia jų yra Andrejus Cigaņikas. Tai – ryškiausia figūra, daugiausiai pavojaus keliantis žaidėjas, tad turėsime iššūkį susitvarkyti su juo“, – svarstė E.Jankauskas.
Įdomu tai, kad nuo nepriklausomybės atgavimo latviams Lietuvos rinktinė namuose dar nėra pralaimėjusi.
„Šios statistikos dar nežinojau, tad reikės ją irgi paminėti žaidėjams. Smagu tai girdėti ir tai bus dar vienas motyvacinis signalas, visgi kiekvienas mačas su Latvija yra principinis ir nežiūrint į praeities istoriją, mums dvikovos su kaimynais yra ypatingai svarbios. Tokios akistatos yra daugiau nei tik sportas. Čia jau yra ir kitų poskonių“, – pasakojo treneris.
Pabaigoje jis buvo paklaustas, ar ruošėsi galimai baudinių serijai. Į šį klausimą treneris taip pat atsakė su šypsena.
„Daužėme treniruotėse kiekvieną dieną, ir kiekvieną dieną vis geriau“, – teigė jis.
Susitikimas startuos 16 valandą.
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