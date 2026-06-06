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Lietuvos ir Latvijos sirgaliai nusiuntė bendrą žinutę V. Putinui

2026 m. birželio 6 d. 17:07
Lrytas.lt
Šeštadienį Latvijos ir Lietuvos futbolo sirgaliai rinktinių dvikovos metu susivienijo ir pasiuntė aiškią žinutę Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui.
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Tiek Lietuvos sirgalių „Vyčio“ tribūna, tiek aktyvūs Latvijos sirgaliai į rungtynes pasipuošė maikutėmis „FCK PTN“, kurias galima nesunkiai iššifruoti – „Velniop Putiną“.
Prieš prasidedant rungtynėms abejose tribūnose iškilo milžiniški plakatai su tokia pačia žinute – „FCK PTN“.
Dariaus ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai plojimais sutiko tokias žinutes, o jau netrukus jungėsi prie įprastos skanduotės „Putin Chuilo“, kuri sporto renginiuose skamba jau nuo 2014 metų, kuomet buvo užpulta Ukraina.
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Rungtynių eigą gali sekti čia.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėLatvijos futbolo rinktinėVladimiras Putinas
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