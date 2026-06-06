Lietuvos ir Latvijos sirgaliai nusiuntė bendrą žinutę V. Putinui

Tiek Lietuvos sirgalių „Vyčio“ tribūna, tiek aktyvūs Latvijos sirgaliai į rungtynes pasipuošė maikutėmis „FCK PTN“, kurias galima nesunkiai iššifruoti – „Velniop Putiną“.
Prieš prasidedant rungtynėms abejose tribūnose iškilo milžiniški plakatai su tokia pačia žinute – „FCK PTN“.
Dariaus ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai plojimais sutiko tokias žinutes, o jau netrukus jungėsi prie įprastos skanduotės „Putin Chuilo“, kuri sporto renginiuose skamba jau nuo 2014 metų, kuomet buvo užpulta Ukraina.
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