Paaiškėjo lietuvių varžovas Baltijos futbolo taurės finale

Estijos rinktinė namuose 1:0 (0:0) palaužė Farerų Salų komandą.
Vienintelis rungtynių įvartis krito 66-ąją minutę, kuomet 18-metis Estijos talentas Patrikas Kristalas atliko puikų perdavimą link vartų, kur į baudos aikštelę įsiveržęs Tony Varjundas suklaidino varžovą ir pristabdęs kamuolį pasiuntė šį į dešinį apatinį vartų kampą.
Kadangi pergalę iškovojo Estijos rinktinė, finalas vyks pas juos namuose.
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Lietuvos rinktinė pusfinalyje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Latvijos rinktine, tačiau laimėjo baudinių seriją 5:4.
Lietuva ir Estija buvo susitikusios ir 2024 metų Baltijos futbolo taurės finale. Tuomet rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1, bet estai baudinių serijoje buvo pranašesni 4:3.