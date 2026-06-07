Tragedija: Ch. Eriksenas rungtynių metu vėl neteko sąmonės

Sekmadienį draugiškose rungtynėse į dvikovą stojo Danijos ir Ukrainos komandos.
Danijos rinktinei pirmaujant 2:1 66-ąją minutę ant žemės suklupo Ch. Eriksenas.
Laimei saugas po kelių minučių atgavo sąmonę ir atsistojęs sugebėjo pats palikti aikštę, o visas stadionas futbolininką palydėjo plojimais.
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Visgi abi rinktinės sutarė nebetęsti mačo, o Danijos ir Ukrainos rinktinės susikabinę susibūrė į ratuką.
2020 metų Europos futbolo čempionate Ch. Eriksenas rungtynėse prieš Suomiją varžybų metu patyrė širdies smūgį ir kelias minutes buvo gaivintas sustojus širdžiai.
Nors iš pradžių buvo pranašauta, kad futbolininkui karjera bus baigta, tačiau neprabėgus nė metams Ch. Eriksenas sugrįžo į aikštelę.
Christianas EriksenasUkrainos vyrų futbolo rinktinėDanijos vyrų futbolo rinktinė
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