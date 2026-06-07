Vaikinų U19 futbolo rinktinė pralaimėjo Estijos bendraamžiams

Mindaugo Čepo treniruojami lietuviai pirmavo po Jorio Petravičiaus įvarčio 14-ąją minutę. Estai 22 minutę išlygino rezultatą po baudos smūgio, kai Remo Valdmetsas galva nukreipė kamuolį į vartus. Prieš pat pirmo kėlinio pabaigą Estijos komanda džiaugėsi įvarčiu, kurį pelnė Kasparas Antonas.
Lietuvių padėtis dar labiau susikomplikavo po Artjomo Trūverto įvarčio 51 minutę. Per likusį susitikimo laiką lietuviai demonstravo žaidybinę iniciatyvą ir surengė estų vartų apgultį, tačiau dėkingų progų nepavyko realizuoti.
Baltijos taurės turnyrą vainikuos pirmadienio rungtynės tarp Latvijos ir Estijos rinktinių, tad po jų paaiškės galutinė komandų rikiuotė.
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Baltijos taurės U19 vaikinų turnyro rungtynių statistika
Estija – Lietuva 3:1 (2:1);
Ryga, Daugavgryvos sporto bazės stadionas;
Teisėjas – Artemijs Judins (Latvija);
Įvarčiai: 22 min. Remo Valdmets, 44 min. Kaspar Anton, 51 min. Artjom Truuväärt (Estija); 14 min. Joris Petravičius (Lietuva);
Įspėti: 32 min. Kaspar Anton, 63 min. Johann Gregor Allas, 77 min. Arseni Gusarov, 85 min. Patrick Pihlak, 89 min. Remo Valdmets (Estija); 24 min. Jugas Turčinskas, 69 min. Deividas Česnauskis, 78 min. Audrius Ramonas (Lietuva);
Lietuvos rinktinės sudėtis: Dominykas Čekavičius, Dovydas Balsys (46 min. Paulius Stankus), Jokūbas Žiedelis, Jugas Turčinskas, Klemensas Gustas (46 min. Vakaris Bradūnas), Rodion Piazenko (46 min. Norbert Diugevič), Joris Petravičius (46 min. Deividas Česnauskis), Martynas Stambrauskas, Tomas Gudaitis (66 min. Augustas Valuckas), Dominykas Liepis (80 min. Arnas Jucius), Žygimantas Jurevičius (46 min. Aronas Narbekovas). Atsargoje: Kristupas Čepulis, Emilis Liubinas.