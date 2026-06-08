E. Jankauskas pasitinka kovą dėl taurės: „Norėtųsi, kad futbolininkai būtų laisvi“

Susitikimas antradienį startuos 19 valandą, jo eigą galėsite sekti Lrytas portale.
Susitikimo išvakarėse oficialioje spaudos konferencijoje dalyvavęs E. Jankauskas teigė, jog svarbiausia prieš tokį susitikimą yra neperdegti ir išlaikyti šaltą protą.
„Visų pirma norėtųsi, kad mūsų komanda laimėtų, tikrai nenoriu, kad mūsų futbolininkai dabar perdegtų nuo kažkokių skambių mano žodžių, jiems dabar labiausiai reikia ramybės. Turime viską, ko reikia gerai komandai, tad dabar tereikia tik laisvumo, kuris ateina tada, kai nejauti įtampos.
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Ta įtampa kartais žaidėjus gali sukaustyti, ypač žaidžiant dėl svarbių trofėjų, šie dalykai neretai sužaidžia prieš žaidėją, prieš komandą. Norėtųsi, kad futbolininkai būtų laisvi, kad išmoktume būti ramesni, kad sprendimai aikštėje būtų greiti, bet neperskubėti, o ta ramybė gerą žaidėją padaro labai geru.
Jau baudinių serija su latviais parodė, kad mes mokame sustabdyti stresą ir atsiriboti nuo įtampos“, – mintimis dalinosi treneris.
Jis taip pat atskleidė, kad Lietuvos rinktinės sudėtyje bus pokyčių, tačiau to paties jis besitikintis ir iš estų.
„Manau, kad būtų tikrai sveika įlieti kažkiek šviežumo ir tikiu, kad mūsų priešininkas padarys tą patį. Žinoma, radikaliai keisti viską nebūtų protinga, bet keletas keitimų tikrai bus“, – kalbėjo E.Jankauskas.
Treneris taip pat išskyrė ir esmines asmenybes Estijos rinktinėje.
„Svarbiausi šios estų komandos žaidėjai turbūt yra Rocco Robertas Sheinas ir Kevoras Palumetsas, jie stengiasi kontroliuoti aikštės vidurį, nori kontroliuoti žaidimo ritmą, prašo daug kamuolių, nuolat atsidenginėja, gynėjai visada jų ieško. Tai yra du Estijos varikliukai, kurie šią komandą valdo.
Estijos rinktinė taip pat yra atletiška, beveik visų žaidėjų ūgis yra virš 180 centimetrų, tad tikrai toks skandinaviško stiliaus varžovas“, – vertino strategas.
Jis įvertino ir tą ilgą 16 metų laiką be taurės.
„Ta baisi statistika mums yra didžiausia motyvacija. Šešiolika metų nelaimėti taurės ir formaliai būti silpniausiu regione, tai turėtų užgauti bet kurį futbolininką ir sirgalių. Žinau, kad per tą laikotarpį mes tikrai nebuvome silpnesni, bet aplinkybės klostėsi taip, kad tos taurės mes taip niekada ir nesugebėjome iškelti.
Visgi, nenoriu ir kad tas begalinis noras nepereitų į tam tikrą obsesiją bei kad pradėtume degti daugiau nei reikia. Žinau, kad turime labai gerą komandą, užtektinai meistriškumo, kad įveiktume šį varžovą. Reikia tiesiog ramiai pasiruošti ir vykdyti savo susitarimus“, – kalbėjo E. Jankauskas.
Konferencijos pabaigoje jis taip pat palygino Estiją bei pusfinalyje nugalėtą Latvijos komandą.
„Kiek aš atsimenu, Estija visada buvo kieta ir agresyvi komanda, kažkiek geresnė nei Latvija žaidžiant su kamuoliu. Mūsų komandos veidas irgi yra panašus – norime būti agresyvūs be kamuolio, o jį jau turint, norime žaisti.
Jei neduosi estams dvikovų, leisi žaisti, nedarysi spaudimo, bus labai sunku. Prisimenu ir tą finalą prieš dvejus metus, tada mes ženkliai mažiau kontroliavome kamuolį ir tai mane labai nuliūdino, tiek pat, kiek ir galutinis rezultatas. Mes galbūt ir turėjome geresnes progas, bet kur kas mažiau žaidėme su kamuoliu, nesugebėjome jų paspausti. Tai rytoj bus labai svarbu“, – akcentavo treneris.
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